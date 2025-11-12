Часто за 5 тисяч гривень на місяць пропонують не оренду квартири, а оренду кімнати, пише 24 Канал з посиланням на OLX.

Як виглядає квартира за 5 тисяч на місяць?

Квартира знаходиться між станціями метро Дарниця та Чернігівська. Її площа становить 25 квадратних метрів. Квартира розташована у хрущовці.

Помешкання однокімнатне, але з окремою маленькою кухнею та суміжним санвузлом. Кімната укомплектована базовими меблями – диваном, шафою і столом.

Кухня обладнана найнеобхіднішим – електроплитою, холодильником та пральною машиною. Санвузол з душовою кабіною, балкона немає.

Квартира за 5 тисяч гривень / Фото OLX

У квартирі є централізоване опалення, водопостачання навіть при відключенні світла та Wi-Fi. Стан житла можна назвати житловим – техніка й комунікації справні, але без нового ремонту чи сучасного дизайну. Такі квартири найчастіше орендують студенти, молоді працівники або одинаки, які шукають власний простір з мінімальними витратами.

Чому така ціна?

Невисока вартість оренди має кілька причин:

Мала площа. Квартира має лише 25 квадратних метрів, тобто майже вдвічі менше за стандартну однокімнатну. Маленькі квартири значно дешевші. Простий ремонт. У приміщенні немає сучасного дизайнерського інтер'єру, який подвоює вартість. Для орендарів це можливість заселитися одразу, без переплати за зовнішній вигляд. Розташування. Район із доступом до метро, але не центральний. Поблизу старі житлові масиви та ринок, що знижує середню орендну вартість.

Такі пропозиції – виняток для Києва, де середня оренда перевищує 10 тисяч гривень. Проте для тих, хто шукає недорогий варіант або тимчасове житло, подібні квартири залишаються одним із небагатьох способів жити самостійно в столиці.

Скільки українці витрачають на оренду квартири?

За даними ЛУН, українці в середньому витрачають від 40% зарплати на оренду житла у Києві.

Найбільше витрачають в Ужгороді – в середньому 76% від доходу. Також значні витрати на оренду у таких містах:

67% – Луцьк;

64% – Львів;

54% – Київ;

53% – Черкаси;

53% – Вінниця.

Скільки коштує оренда житла у Києві?