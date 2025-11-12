Купівля житла у 2025 році: що впливає на вибір покупців

У 2025 році ринок купівлі житла дещо змінився. Через війну українці почали інакше оцінювати свої житлові потреби, тому під час вибору квартири звертають увагу на декілька факторів.

Нова тенденція стає очевидною – українці прагнуть знайти житло, в якому будуть почуватися безпечно. Цьогоріч престиж і локація стали другорядними чинниками при купівлі житла, пише 24 Канал з посиланням на сайти агентств з нерухомості.

Безпека та розташування

Найважливішим чинником стала безпека. Люди більше не шукають житло лише за ціною – тепер у пріоритеті спокійний регіон, наявність укриттів і стабільна інфраструктура. Покупці відмовляються від квартир у прифронтових регіонах.

Навіть за суттєвих знижок люди не готові ризикувати. Покупці розуміють, що інвестиція в таке житло несе великі ризики,

– зазначає рієлторка Марина Куць.

Енергоефективність і автономність

Часто обирають житловий комплекс, який має безперебійне електропостачання, укриття та логістику. Потенційні покупці звертають увагу на утеплення, наявність генератора та автономне опалення.

Старі будинки поступово втрачають популярність, адже високі витрати на опалення та ремонт роблять їх економічно невигідними.

Інфраструктура та зручність району

Для багатьох українців важливо, щоб житло було не лише комфортним усередині, а й зручно розташованим. Враховують транспортну доступність, близькість до шкіл, садочків, медичних закладів, парків і магазинів, повідомляє РІЕЛ.

Особливо цінується розвинена інфраструктура, що дозволяє не витрачати багато часу на дорогу. Райони з надмірною щільністю забудови або поганою екологією поступово втрачають привабливість.

Стан будинку і рік зведення

Рік побудови та технічний стан житла дедалі частіше визначають рішення покупця. Найменший попит мають квартири у панельних будинках 70–80-х років без ремонту.

Люди прагнуть уникнути проблем зі зношеними мережами, старими перекриттями й відсутністю енергоефективних рішень. Перевагу віддають новим або відреставрованим будинкам, де не потрібно додатково вкладати кошти в оновлення інфраструктури.

Первинний чи вторинний ринок

Покупці стають уважнішими й ретельніше перевіряють документи. На вторинному ринку важливо впевнитися, що квартира не має боргів, а всі перепланування законні, зазначають в АН "Маяк".

У новобудовах вирішальне значення має репутація забудовника. Люди хочуть гарантій, що об’єкт буде добудований і відповідатиме обіцянкам у договорі. Через нестабільну економічну ситуацію ризики оцінюються набагато ретельніше, ніж кілька років тому.

Ціна і витрати

Хоча ціна залишається важливою, покупці частіше оцінюють її в комплексі з іншими факторами. Дешеве житло в старому будинку може обійтися дорожче через ремонт і комунальні витрати.

Замість орієнтації лише на квадратні метри українці враховують усі майбутні платежі – від вартості обслуговування до енергоспоживання. Цінність визначається не стільки престижем району, скільки практичністю й стабільністю проживання.

Який поверх обрати у 2025 році?