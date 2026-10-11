Владелец жилья против: можно ли выписаться из квартиры без его согласия

Выписаться из квартиры можно даже без разрешения ее владельца. Для этого достаточно самостоятельно подать заявление, однако порядок оформления зависит от нескольких условий.

Можно ли сняться с регистрации по месту жительства без согласия владельца

Согласно постановлению Кабмина № 648, человек может самостоятельно сняться с регистрации по месту жительства без согласия владельца квартиры. Для этого достаточно подать заявление от своего имени или через уполномоченного представителя, пишет 24 Канал.

Заявление владельца жилья является отдельным основанием для снятия жильца с регистрации. Если же человек решил выписаться добровольно, разрешение владельца не требуется. Ему также не нужно лично присутствовать при оформлении документов.

Подать заявление можно самостоятельно или поручить это представителю. Во втором случае он должен иметь документы, подтверждающие его личность и полномочия. Выписаться из квартиры можно даже во время пребывания за границей, в частности через электронную услугу, если человек соответствует установленным условиям.

Как выписаться из квартиры без владельца

Снять регистрацию можно через ЦПАУ или портал "Дия", если онлайн-услуга доступна. Для обращения в ЦПАУ необходимо подать заявление, паспорт, подтверждение уплаты административного сбора и, в предусмотренных случаях, военно-учетный документ.

Для оформления через "Дию" необходимо авторизоваться на портале, проверить личные данные, заполнить заявление, уплатить административный сбор и подписать документ электронной подписью.

Обратите внимание! Воспользоваться этой услугой могут совершеннолетние лица, не подлежащие воинской службе, имеющие РНОКПП. При этом онлайн-снятие с регистрации недоступно для населенных пунктов на территориях боевых действий или временной оккупации.

В 2026 году административный сбор за снятие с регистрации составляет 49,92 гривны. Обычно заявление рассматривается в течение одного рабочего дня, хотя во время военного положения срок может быть более длительным. После завершения процедуры человек может получить выписку о месте жительства, подтверждающую изменение регистрационных данных.

Напомним, если человек переехал, он ддолжна зарегистрировать новое место жительства в течение 30 календарных дней, иначе это считается административным нарушением с возможным штрафом. При этом отдельно выписываться из старой квартиры необязательно.