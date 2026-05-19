Украинцам стало сложнее получить "еОселю": что изменили в льготной ипотеке

Льготная ипотека "еОселя" остается одним из самых популярных способов приобрести собственное жилье в Украине. В то же время в 2026 году для участников программы ввели новые требования к жилью и правила участия.

Кто может принять участие в программе "еОселя"?

Как отмечают на портале Дия, в программе "еОселя" могут принять участие украинцы в возрасте от 18 лет, которые не имеют собственного жилья.

Для части участников действует льготная ставка 3% годовых на первые 10 лет и 6% – с 11 года кредитования. Такие условия доступны для военнослужащих по контракту, медиков, педагогов и ученых.

Также в конце 2025 года Кабинет Министров обновил правила участия в программе "еОселя". В частности, льготной ипотекой под 3% могут воспользоваться мобилизованные граждане. Для ветеранов, участников боевых действий, ВПО и других граждан Украины ставка составляет 7% годовых.

Как изменились условия участия в программе "еОселя"?

В этом году с 9 февраля в программе ввели более жесткие требования к жилью и заемщикам. Среди ключевых требований "еОсели":

если в собственности уже есть жилье площадью более 52,5 квадратного метра для семьи из одного или двух человек, плюс 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи – принять участие уже нельзя;

площадью более 52,5 квадратного метра для семьи из одного или двух человек, плюс 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи – принять участие уже нельзя; если за 36 месяцев осуществлялись продажи недвижимости, площадь которых превышает норму, в участии также откажут;

недвижимости, площадь которых превышает норму, в участии также откажут; площадь выбранной квартиры не может превышать норматив более чем на 10% и не может быть больше 115,5 квадратного метра ;

; стоимость квадратного метра и общая цена жилья также ограничены и не могут превышать установленные пределы более чем на 10%.

Как отмечает Укрфинжилье, предельную сумму квадратного метра рассчитывают на основе опосредованной стоимости строительства в регионе. Для примера, максимальная стоимость квартиры для семьи из трех человек в Киеве составляет около 5,2 миллиона гривен. Для Львова максимальная стоимость – 4,4 миллиона гривен.

Какие новые условия ипотеки "еОселя" для ВПО?

В сентябре 2025 года правительство запустило отдельную программу поддержки внутренне перемещенных лиц. Государство компенсирует 70% первого взноса и 70% платежей за первый год кредитования. Также покрывают расходы на оформление ипотеки до 40 тысяч гривен.

В то же время действует ограничение стоимости жилья. Объект не может стоить дороже чем 2 миллиона гривен. Из-за этого программа столкнулась с нехваткой подходящих вариантов на рынке.

Елена Дмитриева Заместитель председателя правления Глобус Банка Идея программы для ВПЛ является правильной и социально важной. Но установленный ценовой порог существенно ограничивает выбор жилья, особенно в крупных городах, где стоимость жилья значительно выше.

Как подать заявление на участие в программе "еОселя"?

Подать заявку на участие в программе "еОселя" можно через приложение Дія, поэтому не нужно лично обращаться в банк на первом этапе.

Чтобы оформить ипотеку, надо:

подать заявку через Дию;

получить предложения от банков-партнеров, выбрать один;

пройти проверку документов и доходов;

найти жилье, которое соответствует условиям программы;

заключить договор и оформить ипотеку.

Почему банки могут отказать в льготной ипотеке "еОселя"?

Чаще всего отказы происходят еще на этапе финансовой проверки клиента, объясняет председатель правления "Укрфинжитла" Евгений Мецгер. Банк согласовывает ипотеку по программе "еОселя" только в случае, если заемщик имеет достаточный официальный доход.

При расчете учитывают ежемесячный платеж по кредиту, который обычно не должен превышать 40 – 45% заработка семьи.

То есть для покупки однокомнатной квартиры стоимостью примерно 1,5 миллиона гривен семья должна зарабатывать от 32 тысяч гривен в месяц. В городах с более дорогим жильем, в частности в Киеве и Львове, банки могут требовать значительно выше доход – на уровне 50 – 60 тысяч гривен.

Можно ли купить дом по "еОселя"?

По программе "еОселя" украинцы могут купить не только квартиру, но и частный дом. Однако такое жилье должно соответствовать требованиям программы. Для одного или двух человек максимальная площадь дома составляет 65 квадратных метров. На каждого следующего члена семьи добавляют еще 21 квадратный метр.

Есть также ограничения по возрасту жилья. Для льготных категорий участников преимущественно доступны дома в возрасте до трех лет. Для других покупателей допускается жилье в возрасте до 20 лет.

Покупка дома по "еОселя" длится дольше, чем оформление квартиры. Сначала человек подает заявку через Дію и получает предварительное согласование банка. После этого уже можно выбирать дом и подавать документы.

Банк проверяет не только сам дом, но и земельный участок, на котором он расположен. Если с землей есть проблемы или документы оформлены неправильно, в согласовании сделки могут отказать.

Можно ли использовать жилищный ваучер для "еОсели"?

В 2026 году ветераны и ВПЛ могут покрыть первый взнос по программе "еОселя" жилищным ваучером. Сначала заемщик должен выбрать квартиру и согласовать с застройщиком или продавцом использование жилищного ваучера.

Далее нужно обратиться в банк и сообщить о желании оплатить первый взнос государственной компенсацией. Но следует учитывать, что оформление часто требует дополнительных расходов, которые не покрывает ваучер.