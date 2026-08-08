Аренда жилья в Украине резко подорожала: где цены взлетели почти в 4 раза

Рынок аренды частных домов в Украине существенно изменился после начала полномасштабной войны. В некоторых областях медианные цены выросли почти в четыре раза, хотя спрос на жилье увеличивался далеко не везде.

Где аренда частных домов подорожала больше всего

Платформа OLX Недвижимость изучила, как с июня 2022 по июнь 2026 года изменились медианные цены на аренду частных домов в областях Украины с начала полномасштабного вторжения, сообщает 24 Канал. Больше всего за четыре года подорожала аренда домов в Киевской области – медианная стоимость выросла с 30 тысяч гривен в июне 2022 года до 111 тысяч гривен в июне 2026 года, то есть почти в 3,7 раза.

Также значительный рост зафиксирован в Харьковской области – в 3,4 раза с 5,8 тысячи гривен до 20 тысяч гривен, в Запорожской – втрое: в июне 2022 года медианная стоимость аренды составляла 5 тысяч гривен, а в июне 2026 года – 15 тысяч гривен.

К регионам, где аренда домов подорожала более чем вдвое, относятся:

Днепропетровская область – в 2,5 раза, с 12 тысяч гривен в июне 2022 года до 30 тысяч гривен в июне 2026 года;

Сумская область – в 2,5 раза, с 4 тысяч гривен до 10 тысяч гривен;

Николаевская область – в 2,4 раза, с 4 тысяч гривен до 9,5 тысячи гривен;

Житомирская область – более чем в 2 раза, с 5,2 тысячи гривен до 11 тысяч гривен.

Рост стоимости аренды не всегда сопровождается ростом спроса со стороны арендаторов. Так, например, несмотря на рекордное подорожание аренды домов в Киевской области, количество откликов за исследуемый период сократилось на 31%.

Аналогичная тенденция наблюдалась в Днепропетровской (-52%) и Запорожской (-11%) областях. В Сумской (+89%), Николаевской (+71%) и Харьковской (+22%) областях спрос рос вместе с ценами. В Житомирской области спрос остался практически стабильным, увеличившись лишь на 5%.

Области, где аренда домов подорожала от 20% до 90%

Помимо регионов, где медианная стоимость аренды домов выросла больше всего, во многих областях зафиксирован менее стремительный рост. Больше всего подорожала аренда домов в Одесской области – медианная стоимость увеличилась с 23,4 тысячи гривен в июне 2022 года до 44,2 тысячи гривен в июне 2026 года (+89%).

Значительный рост также наблюдался в Херсонской области (+83%), Закарпатье (+78%) и Тернопольской области (+74%). Во Львовской области медианная цена аренды домов выросла на 53%, на Волыни – на 63%, а в Черкасской области – на 43%.

Умеренный рост зафиксирован в Черниговской (+38%), Винницкой и Полтавской (+33%), а также Хмельницкой (+23%) областях.

Несмотря на рост стоимости аренды, в большинстве этих областей спрос со стороны арендаторов снизился – от -18% до -60%. Исключением стали Волынская область (+36%) и Черниговская (+17%), где количество откликов на объявления выросло.

Области с минимальным изменением цен

В некоторых областях медианная стоимость аренды частных домов осталась почти на уровне 2022 года. В Черновицкой области медианная цена аренды выросла с 20,5 тысячи гривен в июне 2022 года до 22,2 тысячи гривен в июне 2026 года (+8%). В Ровенской области цена увеличилась с 12,5 тысячи гривен до 13,5 тысячи гривен (+8%).

Практически без изменений осталась ситуация в Ивано-Франковской области: медианная стоимость аренды выросла с 17 тысяч гривен до 17,3 тысячи гривен (+2%).

Среди всех проанализированных областей только в Кировоградской области стоимость аренды частных домов снизилась. В июне 2022 года она составляла 8,8 тысячи гривен, а в июне 2026 года – 8 тысяч гривен, что на 9% меньше.

В вышеупомянутых областях количество откликов на объявления сократилось – от 32% до 66%.

Изменилось и предложение на рынке аренды. Во всех областях количество активных объявлений сократилось от 15% до 82%. Исключением стала Николаевская область – предложение выросло на 28%.