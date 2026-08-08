Де оренда приватних будинків подорожчала найбільше

Платформа OLX Нерухомість дослідила, як з червня 2022 до червня 2026 рокузмінились медіанні ціни на оренду приватних будинків в областях України від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє 24 Канал. Найбільше за чотири роки подорожчала оренда будинків у Київській області – медіанна вартість зросла з 30 тисяч гривень у червні 2022 року до 111 тисяч гривень у червні 2026, тобто майже у 3,7 раза.

Також значне зростання зафіксовано у Харківській області – у 3,4 раза з 5,8 тисячі гривень до 20 тисяч гривень в Запорізькій – втричі, в червні 2022 року медіанна вартість оренди була 5 тисяч гривень, а в червні 2026 – 15 тисяч гривень.

До регіонів, де оренда будинків здорожчала більше ніж удвічі, належать:

Дніпропетровська область – у 2,5 раза, з 12 тисяч гривень у червні 2022 року до 30 тисяч гривень у червні 2026 року;

Сумська область – у 2,5 раза, з 4 тисяч гривень до 10 тисяч гривень;

Миколаївська область – у 2,4, з 4 тисяч гривень до 9,5 тисячі гривень;

Житомирська область – більше ніж у 2 рази, з 5,2 тисячі гривень до 11 тисяч гривень.

Зростання вартості оренди не завжди супроводжується зростанням попиту з боку орендарів. Так, наприклад, попри рекордне подорожчання оренди будинків на Київщині, кількість відгуків за досліджуваний період скоротилася на 31%.

Аналогічна тенденція спостерігалася у Дніпропетровській (-52%) та Запорізькій (-11%) областях. У Сумській (+89%), Миколаївській (+71%) та Харківській (+22%) областях попит зростав разом із цінами. На Житомирщині попит залишився майже стабільним, збільшившись лише на 5%.

Області, де оренда будинків подорожчала від 20% до 90%

Окрім регіонів, де медіанна вартість оренди будинків зросла найбільше, у багатьох областях зафіксовано менш стрімке зростання. Найбільше подорожчала оренда будинків в Одеській області – медіанна вартість збільшилась з 23,4 тисячі гривень у червні 2022 року до 44,2 тисячі гривень у червні 2026 року (+89%).

Значне зростання також спостерігалося на Херсонщині (+83%), Закарпатті (+78%) та Тернопільщині (+74%). У Львівській області медіанна ціна оренди будинків зросла на 53%, на Волині – на 63%, а у Черкаській області – на 43%.

Помірне зростання зафіксовано у Чернігівській (+38%), Вінницькій та Полтавській (+33%), а також Хмельницькій (+23%) областях.

Попри зростання вартості оренди, у більшості цих областей попит з боку орендарів знизився – від -18% до -60%. Та винятком стали Волинська область (+36%) та Чернігівська (+17%), де кількість відгуків на оголошення зросла.

Області з мінімальною зміною цін

В деяких областях медіанна вартість оренди приватних будинків залишилася майже на рівні 2022 року. У Чернівецькій області медіанна ціна оренди зросла з 20,5 тисячі гривень у червні 2022 року до 22,2 тисячі гривень у червні 2026 року (+8%). На Рівненщині ціна збільшилася з 12,5 тисячі гривень до 13,5 тисячі гривень (+8%).

Майже без змін залишилася ситуація в Івано-Франківській області: медіанна вартість оренди зросла з 17 тисяч гривень до 17,3 тисячі гривень (+2%).

Серед усіх проаналізованих областей лише у Кіровоградській області вартість оренди приватних будинків знизилася. У червні 2022 року вона становила 8,8 тисячі гривень, а у червні 2026 року – 8 тисяч гривень, що на 9% менше.

У вищезгаданих областях кількість відгуків на оголошення зменшилася – від 32% до 66%.

Змінилася і пропозиція на ринку оренди. У всіх областях кількість активних оголошень скоротилась від 15% до 82%. Винятком стала Миколаївська область – пропозиція зросла на 28%.