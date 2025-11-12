Заброшенный дом с крысами: как супруги превратили руины в уютный дом
- Молодые супруги превратили заброшенную старую церковь в современный дом в течение 18 месяцев, сохранив аутентичные элементы здания.
- Минималистичный дизайн с использованием натуральных материалов, как дерево и камень, стал ключевым элементом уютного интерьера.
Молодые супруги решили приобрести заброшенную старую церковь и превратить ее в дом мечты. Раньше крыша протекала, стены крошились, а под полом жило множество крыс.
Большинство людей сначала считали это плохой идеей, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @churchhousewales.
Смотрите также Самое одинокое помещение в мире: как выглядит дом посреди ледников Гренландии
Как изменилось здание за время ремонта?
В течение 18 месяцев супруги работали над глобальными изменениями и реконструкцией здания. Ремонт стал настоящим вызовом, многие не верили в успех замысла.
Когда мы впервые увидели эту забытую церковь, она не имела крыши, стены разрушались, а крыс было больше, чем досок на полу,
– вспоминает автор.
Результат превзошел все ожидания, а заброшенное здание превратилось в просторное светлое помещение с минималистичным интерьером. Владельцы пытались сохранить душу старого здания, поэтому в новом доме оставили аутентичные каменные арки, высокие потолки и деревянные балки.
Мы хотели доказать, что даже самый страшный дом может стать самым красивым, если дать ему шанс, и иметь хорошую команду строителей,
– говорит автор публикации.
В этом проекте нет дизайнерского пафоса – только труд, вера и любовь к делу. Теперь на месте бывшей развалившейся церкви стоит современный дом, наполненный светом, уютом и воспоминаниями о каждом дне тяжелой, но благодарной работы.
Почему минималистичный дизайн – лучший выбор?
Хотя сейчас многие дизайнеры предлагают заполнять пространство, но минимализм всегда будет в тренде благодаря элегантности, сообщает 24 Канал.
Изделия из натуральных материалов, особенно из светлого дерева, прекрасно дополняют минималистичный интерьер. Все чаще в дизайнах используют камень и дерево для кухни.
Такие материалы не только эстетически привлекательны, но и практичны, ведь дерево и камень – прочные, поэтому изделия из них не будут терять свой вид со временем. Как в случае с перестройкой заброшенной церкви, натуральные материалы придадут пространству природного тепла и экологичности.
Какие еще интересные случаи недавно случались?
Жительница Нью-Йорка обнаружила, что из-за зеркала в ее ванной постоянно тянет холодом. Когда женщина решила выяснить причину и сняла зеркало, ее ждало потрясающее открытие – за стеной скрывалась заброшенная квартира.
Девушка заклеила проем и пошутила, что сделает "приятный звонок владельцу" на следующий день. Впрочем, даже руководство дома не смогло объяснить, откуда взялась эта загадочная квартира.