Заброшенный дом с крысами: как супруги превратили руины в уютный дом

Молодые супруги решили приобрести заброшенную старую церковь и превратить ее в дом мечты. Раньше крыша протекала, стены крошились, а под полом жило множество крыс.

Большинство людей сначала считали это плохой идеей, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @churchhousewales.

Как изменилось здание за время ремонта?

В течение 18 месяцев супруги работали над глобальными изменениями и реконструкцией здания. Ремонт стал настоящим вызовом, многие не верили в успех замысла.

Когда мы впервые увидели эту забытую церковь, она не имела крыши, стены разрушались, а крыс было больше, чем досок на полу,

– вспоминает автор.

Результат превзошел все ожидания, а заброшенное здание превратилось в просторное светлое помещение с минималистичным интерьером. Владельцы пытались сохранить душу старого здания, поэтому в новом доме оставили аутентичные каменные арки, высокие потолки и деревянные балки.

Мы хотели доказать, что даже самый страшный дом может стать самым красивым, если дать ему шанс, и иметь хорошую команду строителей,

– говорит автор публикации.

В этом проекте нет дизайнерского пафоса – только труд, вера и любовь к делу. Теперь на месте бывшей развалившейся церкви стоит современный дом, наполненный светом, уютом и воспоминаниями о каждом дне тяжелой, но благодарной работы.

Почему минималистичный дизайн – лучший выбор?

Хотя сейчас многие дизайнеры предлагают заполнять пространство, но минимализм всегда будет в тренде благодаря элегантности.

Изделия из натуральных материалов, особенно из светлого дерева, прекрасно дополняют минималистичный интерьер. Все чаще в дизайнах используют камень и дерево для кухни.

Такие материалы не только эстетически привлекательны, но и практичны, ведь дерево и камень – прочные, поэтому изделия из них не будут терять свой вид со временем. Как в случае с перестройкой заброшенной церкви, натуральные материалы придадут пространству природного тепла и экологичности.

