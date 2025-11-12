Занедбаний будинок з щурами: як подружжя перетворило руїни на затишну оселю

Молоде подружжя вирішило придбати занедбану стару церкву та перетворити її на будинок мрії. Раніше дах протікав, стіни кришилися, а під підлогою жило безліч щурів.

Більшість людей спочатку вважали це поганою ідеєю, пише 24 Канал з посиланням на тікток @churchhousewales.

Дивіться також Найсамотніше помешкання у світі: який має вигляд будинок посеред льодовиків Гренландії

Як змінилася будівля за час ремонту?

Протягом 18 місяців подружжя працювало над глобальними змінами та реконструкцією будівлі. Ремонт став справжнім викликом, багато хто не вірив в успіх задуму.

Коли ми вперше побачили цю забуту церкву, вона не мала даху, стіни руйнувалися, а щурів було більше, ніж дощок на підлозі,

– згадує автор.

Результат перевершив усі очікування, а занедбана будівля перетворилась у просторе світле приміщення з мінімалістичним інтер'єром. Власники намагались зберегти душу старої будівлі, тому у новому будинку залишили автентичні кам'яні арки, високі стелі та дерев'яні балки.

Ми хотіли довести, що навіть найстрашніший дім може стати найкрасивішим, якщо дати йому шанс, і мати хорошу команду будівельників,

– каже автор публікації.

У цьому проєкті немає дизайнерського пафосу – лише праця, віра і любов до справи. Тепер на місці колишньої розваленої церкви стоїть сучасний дім, наповнений світлом, затишком і спогадами про кожен день важкої, але вдячної роботи.

Чому мінімалістичний дизайн – найкращий вибір?

Хоча зараз багато дизайнерів пропонують заповнювати простір, але мінімалізм завжди буде у тренді завдяки елегантності, повідомляє 24 Канал.

Вироби з натуральних матеріалів, особливо зі світлого дерева, чудово доповнюють мінімалістичний інтер'єр. Все частіше у дизайнах використовують камінь та дерево для кухні.

Такі матеріали не тільки естетично привабливі, але й практичні, адже дерево і камінь – міцні, тому вироби з них не втрачатимуть свій вигляд з часом. Як у випадку з перебудовою занедбаної церкви, натуральні матеріали додадуть простору природного тепла та екологічності.

Які ще цікаві випадки нещодавно траплялись?