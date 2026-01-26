Укр Рус
26 января, 22:00
3

Мосты между этажами: зачем в советских городах объединяли многоэтажки

Ксенія Войновська
Основні тези
  • В советских городах строили мосты между многоэтажками для удобного передвижения между зданиями без выхода на улицу, особенно в холодных регионах.
  • Со временем мосты стали проблемными из-за старения и вопроса безопасности, что привело к их демонтажу или закрытию.

В городах бывшего СССР кое-где можно было увидеть необычные переходы, проходившие прямо сквозь многоэтажные жилые дома. Эти конструкции выглядят странно и даже футуристично, однако их появление было продиктовано вполне практическими причинами градостроительства.

Зачем советские архитекторы соединяли дома мостами?

Подобные переходы были частью масштабных экспериментов с планировкой жилых массивов, сообщает OBOZ.UA.

Архитекторы пытались создать пространство, в котором люди могли бы передвигаться между различными зданиями, не выходя на улицу. Это было особенно актуально для регионов с холодным климатом или сложными погодными условиями.

Мосты должны были соединять жилые корпуса с объектами инфраструктуры, в частности столовыми, магазинами, спортивными залами или бытовыми службами.

Идея заключалась в формировании замкнутой среды для жизни, где все необходимое расположено рядом. Таким образом пытались воплотить концепцию коллективного быта, которая была популярной в советской градостроительной теории.

Где появились самые известные дома с такими переходами?

Одним из самых ярких примеров считается жилой комплекс в Тбилиси, построенный на крутом склоне. Из-за сложного рельефа проложить обычные дороги между домами было трудно, поэтому архитекторы использовали систему лифтов и надземных переходов.

Старые дома в Тбилиси / Фото griphon/livejournal

Жители могли подняться на лифте на определенный уровень и дальше перейти в другой корпус через мост.

Почему со временем от этих мостов отказались?

С годами большинство таких переходов начали создавать больше проблем, чем пользы. Конструкции старели, требовали ремонта и дополнительного обслуживания.

Кроме технических трудностей, появились и вопросы безопасности. Некоторые переходы стали малолюдными местами, что вызывало беспокойство жителей. В результате часть мостов закрывали или вообще демонтировали, а необычное архитектурное решение постепенно исчезло из городского пространства.

