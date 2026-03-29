Почему в старых домах в Британии часто замурованы окна

В старых британских домах часто можно увидеть замурованные окна. Это не случайность или дефект строительства. За этим стоит малоизвестная история, которая буквально заставила людей отказаться от света в домах.

Что заставило британцев закладывать окна кирпичом?

О том, почему же в британских домах часто замурованы окна, говорится на BBC Countryfile.

В Великобритании 17 – 19 веков действовал так называемый налог на окна (Window Tax), который непосредственно повлиял на вид домов. Его ввели в 1696 году как своеобразную альтернативу налогу на доходы: власти считали, что количество окон является показателем состоятельности владельца.

Логика была простой – чем больше окон в доме, тем выше налог. В результате владельцы недвижимости начали массово экономить – самый простой способ заключался в том, чтобы заложить часть окон кирпичом.

На UK Business Magazine объясняют, что налог имел четкую градацию: например, дома с менее чем 10 окнами или не облагались налогом, или платили минимально, тогда как с каждым последующим "порогом" количества окон сумма возрастала. Именно это стимулировало людей буквально "подгонять" свои дома под низшие категории.

Налог также платил не только владелец, а часто житель дома, что делало его еще более ощутимым для обычных людей. Более того, инспекторы считали окна снаружи, поэтому владельцы иногда просто маскировали или закладывали их, чтобы избежать налогообложения.

В крупных городах вроде Лондона замурованные окна стали настолько распространенным явлением, что их можно увидеть и сегодня на фасадах исторических домов.

Чем обернулась экономия на свете?

Последствия такого подхода оказались более серьезными, чем ожидалось. Из-за замурованных окон жилье становилось темным и плохо вентилируемым, что особенно больно ударило по жителям городов и арендаторам. Это вызывало ухудшение условий жизни и даже способствовало распространению болезней, в частности тифа, холеры и оспы.

Несмотря на критику, налог просуществовал более 150 лет и был отменен только в 1851 году.

Этот пример часто приводят экономисты как иллюстрацию того, как налоги могут приводить к неожиданным и даже вредным последствиям для общества.

Сегодня же замурованные окна остаются заметным "следом" этой политики – напоминанием о том, как налоги могут буквально менять облик городов и условия жизни людей.

