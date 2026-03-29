Що змусило британців закладати вікна цеглою?

Про те, чому ж у британських будинках часто замуровані вікна, йдеться на BBC Countryfile.

У Великій Британії 17 – 19 століть діяв так званий податок на вікна (Window Tax), який безпосередньо вплинув на вигляд будинків. Його запровадили у 1696 році як своєрідну альтернативу податку на доходи: влада вважала, що кількість вікон є показником заможності власника.

Логіка була простою – що більше вікон у будинку, то вищий податок. У результаті власники нерухомості почали масово економити – найпростіший спосіб полягав у тому, щоб закласти частину вікон цеглою.

На UK Business Magazine пояснюють, що податок мав чітку градацію: наприклад, будинки з менш ніж 10 вікнами або не оподатковувалися, або платили мінімально, тоді як із кожним наступним "порогом" кількості вікон сума зростала. Саме це стимулювало людей буквально "підганяти" свої будинки під нижчі категорії.

Податок також сплачував не лише власник, а часто мешканець будинку, що робило його ще відчутнішим для звичайних людей. Ба більше, інспектори рахували вікна зовні, тому власники іноді просто маскували або закладали їх, щоб уникнути оподаткування.

У великих містах на кшталт Лондона замуровані вікна стали настільки поширеним явищем, що їх можна побачити й сьогодні на фасадах історичних будинків.

Чим обернулася економія на світлі?

Наслідки такого підходу виявилися серйознішими, ніж очікувалося. Через замуровані вікна житло ставало темним і погано вентильованим, що особливо боляче вдарило по мешканцях міст і орендарях. Це спричиняло погіршення умов життя та навіть сприяло поширенню хвороб, зокрема тифу, холери та віспи.

Попри критику, податок проіснував понад 150 років і був скасований лише у 1851 році.

Цей приклад часто наводять економісти як ілюстрацію того, як податки можуть призводити до неочікуваних і навіть шкідливих наслідків для суспільства.

Сьогодні ж замуровані вікна залишаються помітним "слідом" цієї політики – нагадуванням про те, як податки можуть буквально змінювати вигляд міст і умови життя людей.

Чому в Німеччині квартири часто здають без кухні?

У Німеччині квартири нерідко здають без кухні, адже вона не вважається обов'язковою частиною житла. Зазвичай мешканці встановлюють кухню самостійно відповідно до власних потреб і стилю життя.

Це пов'язано з тим, що орендарі часто живуть у помешканнях довгостроково, тому готові інвестувати у власний комфорт. Водночас попередні орендарі можуть продавати кухню наступним мешканцям, що стало поширеною практикою. Такий підхід дозволяє гнучкіше облаштовувати житло, але створює додаткові витрати при заселенні.