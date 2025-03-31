В Ривне двухэтажное здание выставили на продажу за 96 тысяч гривен: почему такая цена

Двухэтажное здание в Ривне выставили на продажу за менее чем 100 тысяч гривен. Речь идет об аукционе, а по его условиям цена на сооружение должна расти.

Что известно о продаже этого здания в Ровно, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Фонд государственного имущества Украины.

Обратите внимание Нужен владелец, который спасет здание: на Киевщине продают исторический "дворец"

Двухэтажное здание в Ровно за 96 тысяч гривен

В Ровно выставили на продажу помещение, которое имеет площадь 341 квадратный метр. Это двухэтажное здание Ровенского областного центра стандартизации и метрологии. Расположено оно на улице Строителей, 3Б. Фундамент в ней – бетонный, стены – кирпичные, пол – бетонный, кровля – рубероид.

Фонд госимущества, который выставил здание как объект малой приватизации, оценил его стоимость в 96 тысяч гривен. Однако торги будут проходить по принципу английского аукциона. Это означает, что цена продажи должна вырасти.

Справка. Английский – аукцион с повышением цены, победителем которого становится участник, который предложил самую высокую цену. Размеры ставок видны всем участникам на каждом шаге. Если установлена минимальная резервная цена, на которую продавец готов согласиться, и она не достигнута, то товар не продается.

Пока продолжается прием заявок от желающих принять участие в торгах. Проведение аукциона запланировано на 8 апреля.

Как выглядит здание, которое выставили на аукцион: Фото Фонда госимущества

Цена во время аукциона может вырасти

Заметим, что на аукционах здания часто продают значительно дороже стартовых цен. Например, в январе в Хмельницкой за сооружение, в которой когда-то был дом культуры, на аукционе предложили цену, которая в 191 тысячу раз превысила начальную. Стартовали торги с 1 гривны.