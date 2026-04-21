Вместе с домом получила сюрприз: кого украинка нашла после переезда

Покупка дома иногда приносит не только пространство для жизни, но и неожиданные "бонусы". Украинка, которая переехала из квартиры в частный дом, показала, что именно получила вместе с новым жильем.

Что именно украинка получила вместе с домом?

Алена Левенец рассказала, что после покупки дома обнаружила неожиданное "дополнение" – черного кота, который фактически считал эту территорию своей, рассказала она в соцсетях.

Как только мы начали приходить в дом, чтобы делать ремонт, появился этот черный котик. Однажды он даже зашел в дом, но сразу убежал,

– рассказывает владелица дома.

Как оказалось, ранее в этом доме жила пожилая женщина, которая умерла, и именно с ней жил этот кот. После ее смерти он продолжил возвращаться к знакомому месту.

Мы также сначала думали, что этот котик соседский. Хотя нас немного удивляло то, что он заходит в дом. А потом, спросив соседей: "Чей это кот?", получили ответ: "Ваш",

– вспоминает Алена.

Как новые владельцы отреагировали на "наследство"?

Сначала новые хозяева не планировали заводить домашних животных. Однако со временем начали подкармливать кота и постепенно пытались наладить с ним контакт.

По словам Елены, животное не выглядело голодным, но регулярно приходило во двор. Кот еще не полностью доверяет новым людям, но уже привык к их присутствию.

Владелица говорит, что после окончательного переезда попытается приручить животное и, вероятно, оставит его жить вместе с семьей.

Как реагируют пользователи сети на такие истории?

В комментариях под видео пользователи делятся подобными случаями. Некоторые пишут, что в селах коты часто имеют несколько дворов и могут питаться у разных хозяев.

В комментариях пишут:

У нас тоже есть такой кот, питается в сорока домах сразу и у всех хозяин. Единственный минус – до хвоста уже не дотягивается, чтобы вылизаться, пуп мешает.

Мы так дом арендовали. Короче, это мы у кота жили. Вел себя он как хозяин дома.

У нас тоже такая же ситуация, купили дачу, а потом оказалось что еще и кот есть. Не знали что "наш" пока соседи не сказали. В наследство перешел.

Подобные истории случаются часто, ведь вместе со старыми домами новые владельцы нередко получают не только вещи, но и часть жизни предыдущих хозяев.

