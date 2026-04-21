Що саме українка отримала разом із будинком?

Альона Левенець розповіла, що після купівлі будинку виявила несподіваний "додаток" – чорного кота, який фактично вважав цю територію своєю, розповіла вона у соцмережах.

Щойно ми почали приходити до будинку, щоб робити ремонт, з'явився цей чорний котик. Одного разу він навіть зайшов до будинку, але одразу втік,

– розповідає власниця будинку.

Як виявилося, раніше в цій хаті жила літня жінка, яка померла, і саме з нею мешкав цей кіт. Після її смерті він продовжив повертатися до знайомого місця..

Ми також спочатку думали, що цей котик сусідський. Хоча нас трішки дивувало те, що він заходить у будинок. А згодом, запитавши сусідів: "Чий це кіт?", отримали відповідь: "Ваш",

– згадує Альона.

Як нові власники відреагували на "спадок"?

Спочатку нові господарі не планували заводити домашніх тварин. Проте з часом почали підгодовувати кота і поступово намагалися налагодити з ним контакт.

За словами Олени, тварина не виглядала голодною, але регулярно приходила на подвір'я. Кіт ще не повністю довіряє новим людям, але вже звик до їхньої присутності.

Власниця каже, що після остаточного переїзду спробує приручити тварину і, ймовірно, залишить її жити разом із родиною.

Як реагують користувачі мережі на такі історії?

У коментарях під відео користувачі діляться подібними випадками. Дехто пише, що в селах коти часто мають кілька дворів і можуть харчуватися в різних господарів.

У коментарях пишуть:

У нас теж є такий кіт, харчується у сорока хатах зразу і в усіх хазяїн. Єдиний мінус – до хвоста вже не дотягується, щоб вилизатись, пуп заважає.

Ми так будинок орендували. Коротше, це ми в кота жили. Поводився він як господар будинку.

В нас теж така ж ситуація, купили дачу, а потім виявилося що ще й кіт є. Не знали що "наш" поки сусіди не сказали. В спадок перейшов.

Подібні історії трапляються часто, адже разом зі старими будинками нові власники нерідко отримують не лише речі, а й частину життя попередніх господарів.

