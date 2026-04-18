Що насправді отримав чоловік за 1 000 доларів?

Історія почалася з покупки занедбаного будинку в Миколаївській області. Про нього чоловік розповів на сторінці Дача_Life в інстаграмі.

За символічну суму новий власник отримав не затишне житло, а фактично руїну: без дверей, з вибитими вікнами та майже знищеним дахом.

Всередині – лише залишки старих меблів і купи сміття, що накопичувалися роками. Сам будинок перебуває в аварійному стані й потребує повного відновлення.

Попри це, чоловік не сприймає покупку як помилку – для нього це старт великого проєкту "з нуля".

Чому ця ділянка виглядає як мрія?

Головна причина, чому ця історія стала вірусною, – локація.

Будинок розташований поруч із річкою, а сама ділянка оточена дикою природою: деревами, кущами й атмосферою повної тиші. Новий власник уже почав розчищати територію та показує процес у соцмережах.

У коментарях люди захоплюються краєвидами й називають це місце ідеальним для відпочинку, перезавантаження та життя ближче до природи.

У чому головний ризик?

Та разом із перевагами є і серйозний нюанс – близькість води.

Користувачі мережі звернули увагу на те, що річка підходить надто близько до будинку. Це створює ризики підтоплення та поступового руйнування ґрунту.

У подібних прибережних зонах підтоплення може відбуватися сезонно – під час паводків або сильних дощів.

Фактично йдеться не лише про ремонт будинку, а й про необхідність укріплення берега. Без цього навіть після відновлення житло може знову опинитися під загрозою.

У таких випадках додаткові витрати можуть включати дренажні системи, укріплення ґрунту або берегоукріплювальні роботи, що здатні додати до бюджету ще кілька тисяч доларів або більше залежно від складності ділянки.

Чи реально перетворити руїну на ідеальний дім?

Сам власник налаштований оптимістично: він планує відновити будинок власними руками й створити простір, куди захочеться повертатися.

Користувачі в мережі також підтримують ідею – багато хто вважає, що після ремонту це місце може стати справжньою "дачею мрії" або навіть туристичною локацією.

Втім, ключовий фактор успіху тут – не тільки ремонт, а й правильна робота з ділянкою та захист від природних ризиків.

На практиці подібні проєкти часто виходять за межі початкового бюджету: власники недооцінюють стан конструкцій і витрати на інженерію.

Чому такі історії стають популярними?

Подібні випадки зачіпають одразу кілька трендів:

бажання мати власне житло навіть із мінімальним бюджетом;

інтерес до життя на природі;

популярність форматів "зроби сам".

Історія цього будинку – це не просто про дешеву нерухомість, а про вибір між ризиком і можливістю створити щось унікальне своїми руками.

На що звернути увагу перед купівлею такого будинку?

Перед покупкою подібної нерухомості експерти радять оцінити кілька ключових факторів:

відстань до водойм і ризики підтоплення;

стан фундаменту, даху та несучих конструкцій;

наявність або можливість підключення комунікацій;

якість під'їзних доріг і логістику;

потенційні витрати не лише на ремонт, а й на укріплення ділянки.

Скільки реально коштує відновлення старої хати у 2026 році?

Інтерес до недорогих будинків у селах в Україні швидко зростає – за два роки попит збільшився щонайменше на 35%. Як пояснює 24 Каналу оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, це пов'язано з прагненням до безпеки та автономного життя.

У 2026 році базовий ремонт коштує в середньому 200 – 400 доларів за квадратний метр, а глибока реконструкція – 400 – 800 доларів.

Таким чином, оновлення будинку площею близько 50 квадратів обійдеться у 10 – 20 тисяч доларів, тоді як капітальні роботи можуть коштувати 20 – 40 тисяч і більше.

За словами експертки Ірини Луханіної, покупці стали значно вибагливішими: об’єкти без якісних комунікацій чи з поганою логістикою продаються довше, тоді як готові до проживання будинки швидше знаходять власників.

Чому українці масово відновлюють старі сільські будинки?

Тренд на відновлення старих хат у селах набирає популярності – дедалі більше людей діляться таким досвідом у соцмережах, показуючи трансформації "до і після". Наприклад, українка Анна залишила місто, придбала занедбаний будинок і самостійно взялася за ремонт. У своїх відео вона демонструє, як майже непридатна для життя оселя поступово перетворюється на комфортний і затишний дім.

Схожий вибір зробила й молода пара з Києва. Вони купили стару хату приблизно за 8,3 тисячі доларів і почали облаштовувати її під власні потреби. Оскільки в будинку спочатку не було базових зручностей, власники встановили піч, пробурили свердловину та придбали генератор.

Такий спосіб життя дає їм більше незалежності – зокрема, від перебоїв з електроенергією та водопостачанням, які час від часу виникають у великих містах. У результаті для багатьох українців село стає не просто альтернативою, а свідомим вибором на користь стабільності та контролю над власним побутом.

Але не всі історії вдалі. Одна жінка продала квартиру в місті й купила будинок у селі на Миколаївщині, але згодом пошкодувала через значні витрати та проблеми з житлом. Спочатку будинок виглядав придатним для життя, однак на практиці виявилося, що він потребує фактично повного ремонту, який триває вже пів року і досі не завершений. У результаті витрати значно перевищили очікування.