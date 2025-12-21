Выбрать помог ChatGPT: женщина показала дом за 2 миллиона под Киевом, но сеть критикует ее

Украинка Елена Март поделилась историей покупки дома неподалеку от Киева. Видео с экскурсией по дому и участку вызвало бурное обсуждение – не все зрители одобрительно оценили покупку, ведь состояние недвижимости оставляет желать лучшего.

В ролике в тиктоке женщина объяснила, зачем семье этот дом и почему, несмотря на все минусы, они остановились именно на нем. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.

Что известно о доме за 2 миллиона под Киевом?

По словам Елены, дом в почти сельской местности обошелся в 2 миллиона гривен. Она признается: хотелось бы говорить о значительно меньших суммах, однако реальность рынка другая.

Женщина отмечает, что за более низкие цены в селах под Киевом обычно предлагают жилье в крайне плохом состоянии, особенно там, где инфраструктура развита слабо.

Дом покупали для родителей-пенсионеров, которых планируют эвакуировать из прифронтового Гуляйполя. Семья стремилась найти место, где пожилые люди смогут жить комфортно, с доступом к магазинам, транспорту, дорогам, почте и газу.

Поиски продолжались полтора года. За это время супруги пересмотрели примерно 15 домов в похожем ценовом диапазоне, но все они были в не лучшем состоянии. В конце решающим фактором стала не только локация, но и сама атмосфера места – в частности деревья и территория вокруг. Интересно, что найти дом помог ChatGPT.

Почему выбор вызвал критику в сети?

Не все пользователи соцсетей согласились с таким решением. В комментариях некоторые отметили, что за эти деньги можно было найти значительно лучшую недвижимость. Один из пользователей даже написал, что видел этот дом раньше, когда за него просили 50 тысяч долларов.

Елена ответила, что семья долго колебалась между домом в Боярке и этим вариантом и неоднократно возвращалась к просмотрам. В итоге победила Калиновка – из-за более приятного городка, хоть он и расположен дальше от столицы.

К слову, согласно данным OLX на 21 декабря, самые дешевые дома в Киевской области продают за 45 тысяч гривен, самые дорогие – за более 300 миллионов гривен.

