Украинка переехала из Киева в старый дом в деревне: что она обнаружила во время ремонта

Женщина переехала со своими домашними питомцами в старый деревенский дом и показала, как пытается своими силами его отремонтировать. Во время ремонта она обнаружила не только проблемы со стенами, печью и окнами, но и то, что её удивило.

Переезд в деревню вместе с животными

Свою историю о жизни в деревне украинка рассказала на YouTube-канале Anika & Co.

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Автор рассказала, что уже около месяца живет в деревенском доме вместе с четырьмя котами и двумя собаками. По ее словам, несмотря на постоянные дожди и бытовые трудности, жизнь в деревне ей до сих пор не надоела.

Она показала утренние прогулки со своими животными и призналась, что уже привыкла к спокойствию после жизни в Киеве. Особенно ее поразила тишина и отсутствие постоянного шума от обстрелов.

Ремонт начался с кухни и старой печи

Женщина рассказала, что решила начать ремонт с кухни после визита газовой службы. Специалисты подтвердили, что котел можно перенести на кухню при соблюдении определенных требований, а старую котельную переоборудовать под санузел.

Сначала она планировала просто зашпаклевать стены, однако во время работы выяснилось, что в печи и стенах есть большие трещины и дыры. В результате пришлось использовать глину вместо шпаклевки.

По словам автора, чем дольше она пыталась выровнять поверхность, тем больше убеждалась, что идеального ремонта не получится. Поэтому она решила оставить часть стен намеренно неровными и "рукотворными".

В стенах нашла следы старых технологий

Во время ремонта женщина заметила, что старая глина в стенах содержит мелкую солому, а также предположила, что когда-то для строительства могли использовать конский навоз. Это напомнило ей истории из детства, когда бабушка просила собирать материал для ремонта дома и хозяйственных построек.

Она также показала старые деревянные балки и объяснила, что хочет сохранить их в естественном виде. По ее словам, именно глина могла помочь дереву хорошо сохраниться на протяжении многих лет.

Старые окна и проблемы с деревьями

Отдельной проблемой стали старые деревянные окна. Женщина заметила, что одна из рам просела, из-за чего стекло перекосилось. Менять окна она пока не планирует, поэтому ищет способ временно отремонтировать конструкцию своими руками.

Также женщина самостоятельно обрезает старые деревья во дворе. Она рассказала, что использует аккумуляторную пилу и секатор, а часть древесины откладывает на дрова на случай, если придется зимовать в селе.

Из-за обстрелов вернулась из деревни в Киев

В начале июня женщина на несколько дней вернулась в Киев вместе с животными. Она призналась, что после жизни в деревне ей не хотелось возвращаться в город, однако после очередного массированного обстрела все же поехала в квартиру.

Там она обнаружила, что из-за взрывной волны снова повредилось крепление окна, которое оставалось открытым для проветривания. Несмотря на это, больше всего ее беспокоило состояние старой собаки, которая тяжело перенесла переезды между городом и селом.

Жизнь женщины в деревенском доме: смотрите видео

Что известно об обустройстве другого старого дома?

Семья переехала из Киева в старый сельский дом два года назад, чтобы создать более автономную жизнь с собственным хозяйством и независимыми коммуникациями. За это время заброшенный участок превратился в огород, сад и небольшой виноградник, который владельцы планируют расширять.

Семья сознательно выбрала дом без современных удобств и постепенно обустраивает его собственными силами, параллельно занимаясь фермерством и выращиванием винограда. Владельцы говорят, что не романтизируют сельскую жизнь, ведь она требует постоянного труда, однако хотят построить независимый быт вдали от городской суеты.