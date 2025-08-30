Владелица дома воспользовалась возможностью отобрать свою собственность у арендаторов, когда те временно уехали. Они не платили аренду уже несколько месяцев.

Как выяснилось, владелица использовала методы, которые были незаконными. Из-за этого она рискует даже попасть в тюрьму, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Oddity Central.

Как владелица боролась с недобросовестными арендаторами?

История началась еще в 2022 году. Владелица, по имени Мария, сдавала свой дом в городе Каркасон, Франция. Сначала все было хорошо, арендаторы платили деньги за проживание. Но потом они перестали платить, и это растянулось на несколько месяцев.

Мария пыталась убедить жильцов оплатить аренду или же съехать, но те отказались делать и то, и другое. Власти не захотели вмешиваться, поэтому женщина решила действовать сама.

Когда арендаторы уехали в отпуск, владелица сменила замки на дверях и продала часть их вещей. Таким образом она хотела вернуть хотя бы часть задолженности, и это оказалось большой ошибкой.

Мария говорит, что сейчас осознает свои действия и считает, что они были очень серьезными. Просто на тот момент она думала только о долгах и о решении суда, что затягивалось.

Почему женщину могут посадить в тюрьму?

"Я полностью опустошила дом, а когда они вернулись из отпуска, то вызвали полицию. Они составили протокол судебного пристава, меня вызвали, и сейчас идет судебное разбирательство", – поделилась Мария.

Теперь женщину обвиняют в краже со взломом и незаконном выселении. Если ее признают виновной, то это будет штраф на 100 тысяч евро и до 7 лет тюрьмы.