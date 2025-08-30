Як з'ясувалося, власниця використала методи, які були незаконними. Через це вона ризикує навіть потрапити до в'язниці, розповідає 24 Канал з посиланням на Oddity Central.

Як власниця боролася з недобросовісними орендарями?

Історія почалася ще у 2022 році. Власниця, на ім'я Марія, здавала свій будинок у місті Каркасон, Франція. Спочатку все було гаразд, орендарі сплачували кошти за проживання. Та згодом вони перестали платити, і розтягнулося це на кілька місяців.

Марія намагалася переконати мешканців сплатити оренду або ж з'їхати, але ті відмовилися робити і те, й інше. Влада не захотіла втручатися, тому жінка вирішила діяти сама.

Коли орендарі поїхали у відпустку, власниця змінила замки на дверях і продала частину їхніх речей. У такий спосіб вона хотіла повернути хоча б частину заборгованих коштів, та це виявилося великою помилкою.

Марія каже, що зараз усвідомлює свої дії та вважає, що вони були дуже серйозними. Просто на той момент вона думала лише про борги та про рішення суду, що затягувалося.

Чому жінку можуть ув'язнити?

"Я повністю спустошила будинок, а коли вони повернулися з відпустки, то викликали поліцію. Вони склали протокол судового пристава, мене викликали, і зараз триває судовий розгляд", – поділилася Марія.

Тепер жінку звинувачують у крадіжці зі зломом і незаконному виселенні. Якщо її визнають винною, то це буде штраф на 100 тисяч євро та до 7 років в'язниці.