В Германии могут прекратить оплачивать аренду украинцам: кого это касается

Германия меняет подход к расселению украинцев на фоне дефицита жилья и роста расходов. Части беженцев могут перестать оплачивать аренду, однако это не влияет на право оставаться в стране.

Кто может остаться без отдельного жилья?

Как отмечают Новости.LIVE, новые правила прежде всего касаются украинцев без стабильного дохода или тех, кто длительное время не работает.

В таких случаях государство может перестать оплачивать аренду жилья или пересмотреть объем помощи.

Это не означает выселение, но условия проживания изменятся. Людей могут переселить в более дешевые варианты – в частности в общежития или центры временного размещения.

Решение о переселении принимают, если жилье стоит дороже установленных пределов или если человек не выполняет требования социальной системы.

Отдельно жесткие правила действуют для украинцев, которые приехали после 2025 года. Для них сразу ввели ограничения в выплатах и жесткие условия проживания. Социальную поддержку прямо связывают с трудоустройством и участием в интеграционных процессах.

В некоторых регионах новых беженцев сразу направляют в коллективные центры. Такой подход позволяет быстрее разместить людей и уменьшить нагрузку на рынок аренды.

Меняется ли право украинцев жить в Германии?

Несмотря на изменения в правилах поддержки, право пребывания для украинцев остается. Временную защиту в ЕС и Германии продлили до 4 марта 2027 года, пишет Visitukraine.today.

Этот статус позволяет легально жить в стране, работать и получать базовую социальную поддержку. Его продолжают автоматически, поэтому повторно подавать документы не нужно.

Ограничения в выплатах или изменение условий проживания не влияют на сам статус. Даже в случае сокращения помощи украинцы сохраняют право оставаться в стране на законных основаниях.

Какие изменения в выплатах и жилье уже внедряют?

Правила социальной поддержки уже меняют. Если раньше государство покрывало большинство расходов на проживание, теперь помощь чаще привязывают к работе и активности самого человека.

В частности:

усиливают контроль за получателями помощи;

нужно активно искать работу и подтверждать это;

участие в языковых и интеграционных программах становится обязательным.

В случае нарушения этих требований выплаты могут сократить или пересмотреть. Также могут изменить условия проживания и переселить человека в социальное жилье или другие дешевые варианты.

Как изменились правила аренды в Германии?

Правительство Германии вводит ограничения на индексированные договоры, краткосрочную аренду и плату за мебель, чтобы сдержать рост арендных цен и усилить защиту арендаторов.

Украинцы, которые арендуют жилье в Германии, будут подпадать под те же новые правила, что и другие арендаторы, в частности ограничения на повышение арендной платы и защиту от выселения.