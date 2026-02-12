Пустые квартиры передадут ВПЛ: в Минразвития назвали первые три области

Квартиры и дома, которые годами стоят пустыми, планируют передать для проживания ВПЛ. Правительство вместе с партнерами запускает пилотный проект по отбору помещений в трех областях, чтобы переоборудовать их под социальное жилье.

Какое жилье планируют отдавать ВПЛ?

Речь идет не о новостройках, а об уже имеющихся объектах, которые сейчас не используются, отмечают в Министерстве развития общин и территорий.

В рамках проекта будут искать недвижимость государственной и коммунальной формы собственности, которую можно адаптировать под проживание.

Среди потенциальных объектов:

пустующие жилые дома на балансе общин;

неиспользованные общежития;

административные здания, которые можно перепланировать под квартиры;

объекты социальной инфраструктуры старого фонда, нуждающиеся в реконструкции;

недвижимость, которая перешла в собственность государства при отсутствии наследников.

После технического обследования будут определять, какие здания пригодны для модернизации и дальнейшего заселения. Выбирать объекты, позволяющие создать жилье с базовыми условиями для длительного проживания ВПЛ.

В каких областях будут искать жилье и что с ним будут делать?

Пилотный этап стартует в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Именно там проведут инвентаризацию свободных зданий и сформируют перечень потенциальных объектов для переоборудования.

В феврале – марте планируют отобрать около 60 – 70 объектов для первичного осмотра. После этого специалисты проведут техническое обследование и определят объем необходимых работ.

Для зданий, которые признают пригодными, подготовят предварительные сметы ремонта, варианты перепланировки и поэтапные планы реализации. Также создадут базу данных с характеристиками каждого объекта, чтобы в дальнейшем масштабировать проект.

Какой план действий на первом этапе?

Первый этап предусматривает:

отбор и предварительную оценку недвижимости в трех областях;

техническое обследование зданий;

формирование цифровой базы отобранных объектов;

подготовку проектных решений для 10 – 15 перспективных зданий.

Проект реализуют Министерство развития общин и территорий совместно с международной организацией Habitat for Humanity. Полученные результаты должны стать основой для дальнейшего формирования системы социального и доступного жилья для ВПЛ, рассказывает заместитель Министра развития общин Наталья Козловская.

Сколько людей остались без жилья из-за войны?