Пустые квартиры передадут ВПЛ: в Минразвития назвали первые три области
- Украина запускает пилотный проект по передаче пустующих квартир для ВПЛ в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях.
- Проект включает отбор недвижимости, техническое обследование и подготовку планов перепланировки для создания социального жилья.
Квартиры и дома, которые годами стоят пустыми, планируют передать для проживания ВПЛ. Правительство вместе с партнерами запускает пилотный проект по отбору помещений в трех областях, чтобы переоборудовать их под социальное жилье.
Какое жилье планируют отдавать ВПЛ?
Речь идет не о новостройках, а об уже имеющихся объектах, которые сейчас не используются, отмечают в Министерстве развития общин и территорий.
В рамках проекта будут искать недвижимость государственной и коммунальной формы собственности, которую можно адаптировать под проживание.
Среди потенциальных объектов:
- пустующие жилые дома на балансе общин;
- неиспользованные общежития;
- административные здания, которые можно перепланировать под квартиры;
- объекты социальной инфраструктуры старого фонда, нуждающиеся в реконструкции;
- недвижимость, которая перешла в собственность государства при отсутствии наследников.
После технического обследования будут определять, какие здания пригодны для модернизации и дальнейшего заселения. Выбирать объекты, позволяющие создать жилье с базовыми условиями для длительного проживания ВПЛ.
В каких областях будут искать жилье и что с ним будут делать?
Пилотный этап стартует в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Именно там проведут инвентаризацию свободных зданий и сформируют перечень потенциальных объектов для переоборудования.
В феврале – марте планируют отобрать около 60 – 70 объектов для первичного осмотра. После этого специалисты проведут техническое обследование и определят объем необходимых работ.
Для зданий, которые признают пригодными, подготовят предварительные сметы ремонта, варианты перепланировки и поэтапные планы реализации. Также создадут базу данных с характеристиками каждого объекта, чтобы в дальнейшем масштабировать проект.
Какой план действий на первом этапе?
Первый этап предусматривает:
- отбор и предварительную оценку недвижимости в трех областях;
- техническое обследование зданий;
- формирование цифровой базы отобранных объектов;
- подготовку проектных решений для 10 – 15 перспективных зданий.
Проект реализуют Министерство развития общин и территорий совместно с международной организацией Habitat for Humanity. Полученные результаты должны стать основой для дальнейшего формирования системы социального и доступного жилья для ВПЛ, рассказывает заместитель Министра развития общин Наталья Козловская.
Сколько людей остались без жилья из-за войны?
В Украине разрушено или повреждено около 13% жилого фонда, что составляет не менее 60 миллионов квадратных метров.
В результате разрушения жилья почти три миллиона украинцев потеряли возможность проживать в собственных квартирах или домах. Часть из них переехала в другие регионы, другие – временно проживают в модульном жилье или арендуют жилье.