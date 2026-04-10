ВПЛ могут получить кредиты на жилье под 3%: стартовал новый отбор

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству получил 7,5 миллиона евро от МОМ на жилье для ВПЛ. После поступления средств Держмолодьжитло запустило 25-й этап отбора участников.

Когда подписали соглашение о финансировании на жилье для ВПЛ?

Соглашение о финансировании подписали 10 марта 2026 года при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины, отмечается на сайте Минразвития.

Она предусматривает 33 миллиона евро на льготное ипотечное кредитование внутренне перемещенных лиц. Финансирование реализуют в рамках сотрудничества Международной организации по миграции и банка развития KfW при поддержке правительства Германии.

Как будет проходить отбор участников программы?

25-й этап отбора проведут 14 апреля в 14:00 в формате онлайн-трансляции на ютуб-канале Держмолодьжитло. Победителей определят путем случайной компьютерной выборки.

Для этого используют генератор случайных чисел, согласованный международными партнерами. Такой подход обеспечивает открытость процедуры и равные условия для всех кандидатов.

Результаты объявят во время трансляции. После этого их опубликуют на сайте Держмолодьжитла и региональных отделений. Победителей дополнительно проинформируют о дальнейших шагах уже на следующий рабочий день.

Какие условия кредитования и кто может принять участие?

Благодаря новому финансированию около 425 ВПО смогут получить льготные кредиты на жилье.

Условия кредита следующие:

ставка – 3% годовых;

срок – до 30 лет, но на момент полного погашения заемщику должно быть не более 65 лет;

площадь – 52,5 квадратного метра + 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи;

возраст дома – до 50 лет или реконструкция до 35 лет;

расположенное не на ВОТ и не в зоне боевых действий.

Принять участие в программе могут ВПЛ, которые не имеют жилья на подконтрольной Украине территории или имеют его только на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Также участниками не могут стать украинцы, которые ранее уже получать помощь от государства. Например, жилищный ваучер.

Отдельно установили ограничения по доходу. Среднемесячный доход на одного человека не должен превышать десятикратный размер средней заработной платы в Украине по данным Госстата. Кандидаты должны подтвердить платежеспособность и согласиться на проверку кредитной истории.

