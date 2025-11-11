Жилье для переселенцев: как ВПЛ получить квартиру бесплатно

Тысячи украинцев были вынуждены покинуть собственные дома из-за вторжения российских оккупантов и искать убежище по всей стране. Однако вынужденные переселенцы могут бесплатно получить жилье на новом месте жительства.

Какое жилье можно получить бесплатно?

Для получения бесплатного жилья в новых в новых общинах, переселенцам необходимо стать на квартирный учет, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

Смотрите также Компенсация за размещение ВПЛ: кто и сколько сможет получить в 2025 году

Вынужденные переселенцы могут стать на один из видов квартирного учета:

Жилье для временного проживания

Его предоставляют местные общины из коммунальной собственности бесплатно сроком до 1 года, но с возможностью продления.

Получить его могут ВПО, которые не имеют жилья или имеют меньше нормы – 13,65 квадратных метра на человека и 35,22 квадратных метра на домохозяйство.

Однако если жилье ВПЛ расположено на оккупированных территориях или в районах активных боевых действий, то претендовать на бесплатные квадратные метры от общины человек может, даже имея площадь сверх социальной нормы.

Преимущество в обеспечении жильем для временного проживания имеют:

многодетные семьи;

семьи с детьми;

беременные женщины;

нетрудоспособные лица

и пенсионеры, чье жилье разрушено или непригодно для проживания.

Улучшение жилищных условий

Жилье из государственного или коммунального фонда предоставляют в бессрочное пользование с возможностью приватизации.

Впрочем, такую возможность имеют только отдельные категории ВПЛ:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью;

члены семей погибших или умерших военных;

дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки.

Социальный квартирный учет

Громады могут предоставить жилье ВПЛ из фонда социального назначения по договору аренды. Оплачивать необходимо только коммунальные услуги.

На этот квартирный учет берут вынужденных переселенцев, которые не имеют другого жилья или их дома были разрушены боевыми действиями. Преимущество предоставляют ВПЛ с инвалидностью I и II групп.

Обратите внимание! При этом среднемесячный доход семьи ВПЛ должен быть ниже прожиточного минимума.

Как получить бесплатное жилье?

Чтобы стать на квартирный учет, вынужденным переселенцам следует подать заявление в орган местного самоуправления или ЦНАП по месту учета как ВПЛ, отмечает Дія.

К заявлению необходимо приложить перечень документов:

паспорт или ID, который подтверждает гражданство Украины;

справки ВПЛ на всех членов семьи

документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.д.);

идентификационный код (РНОКПП);

документов, подтверждающих льготный статус (например, инвалидность или многодетную семью).

Заметьте, что ВПЛ могут отказать во взятии квартирный на учет по двум причинам:

Если человек не предоставил весь необходимый пакет документов (кроме случаев, когда такие документы были уничтожены).

Если лицо подало документы, которые содержат недостоверные сведения.

Важно! Срок ожидания жилья по любому из трех квартирных учетов зависит от того, есть ли оно в фонде общины.

Какие льготы действуют для ВПЛ?