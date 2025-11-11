Житло для переселенців: як ВПО отримати квартиру безкоштовно

Тисячі українців були змушені залишити власні домівки через вторгнення російських окупантів і шукати прихисток по всій країні. Проте вимушені переселенці можуть безкоштовно отримати житло на новому місці проживання.

Яке житло можна отримати безкоштовно?

Для отримання безкоштовного житла у нових у нових громадах, переселенцям необхідно стати на квартирний облік, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Вимушені переселенці можуть стати на один із видів квартирного обліку:

Житло для тимчасового проживання

Його надають місцеві громади із комунальної власності безоплатно терміном до 1 року, але з можливістю продовження.

Отримати його можуть ВПО, які не мають житла або мають менше норми – 13,65 квадратних метра на людину та 35,22 квадратних метра на домогосподарство.

Проте якщо житло ВПО розташоване на окупованих територіях чи в районах активних бойових дій, то претендувати на безкоштовні квадратні метри від громади людина може, навіть маючи площу понад соціальну норму.

Перевагу у забезпеченні житлом для тимчасового проживання мають:

багатодітні сім’ї;

сім’ї із дітьми;

вагітні жінки;

непрацездатні особи

та пенсіонери, чиє житло зруйноване чи непридатне для проживання.

Покращення житлових умов

Житло з державного чи комунального фонду надають у безстрокове користування з можливістю приватизації.

Втім, таку можливість мають лише окремі категорії ВПО:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю;

члени сімей загиблих або померлих військових;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування.

Соціальний квартирний облік

Громади можуть надати житло ВПО з фонду соціального призначення за договором оренди. Оплачувати необхідно лише комунальні послуги.

На цей квартирний облік беруть вимушених переселенців, які не мають іншого житла або їхні домівки були зруйновані бойовими діями. Перевагу надають ВПО з інвалідністю I та II груп.

Зауважте! При цьому середньомісячний дохід сім’ї ВПО має бути нижчим за прожитковий мінімум.

Як отримати безкоштовне житло?

Щоб стати на квартирний облік, вимушеним переселенцям слід подати заяву до органу місцевого самоврядування або ЦНАПу за місцем обліку як ВПО, зазначає Дія.

До заяви необхідно додати перелік документів:

паспорт або ID, який підтверджує громадянство України;

довідки ВПО на всіх членів сім’ї

документи, що підтверджують родинні відносини заявника та усіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

ідентифікаційний код (РНОКПП);

документів, що підтверджують пільговий статус (наприклад, інвалідність чи багатодітну сім'ю).

Зауважте, що ВПО можуть відмовити у взятті квартирний на облік з двох причин:

Якщо людина не надала увесь потрібний пакет документів (крім випадків, коли такі документи були знищені).

Якщо особа подала документи, які містять недостовірні відомості.

Важливо! Термін очікування житла за будь-яким із трьох квартирних обліків залежить від того, чи є воно у фонді громади.

