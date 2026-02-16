Заберут ли пустую квартиру для ВПЛ: в Минразвития ответили на слухи

В соцсетях распространяется сообщение о том, что в Украине якобы начнут забирать пустующие частные квартиры и дома для передачи жилья ВПЛ. Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба опроверг эту информацию.

Будут ли забирать частное жилье для ВПЛ?

Программа охватывает исключительно здания государственной и коммунальной собственности, которые годами не используются и могут быть переоборудованы под жилье, отмечает Алексей Кулеба.

Смотрите также Получение жилья от государства изменят: Зеленский подписал новый закон

По его словам, никаких решений об изъятии частного жилья или вмешательстве в право собственности нет и быть не может.

Министр отметил, что информация о передаче "жилья, в котором никто не живет", является искажением. Программа не касается частной недвижимости, даже если владелец длительное время находится за границей или не проживает в квартире.

Какое жилье на самом деле планируют передать ВПЛ?

Проект реализуют в сотрудничестве с международной организацией Habitat for Humanity. Его цель заключается в определении зданий, которые имеют потенциал для реконструкции и дальнейшего использования в качестве жилья для ВПЛ и других уязвимых групп.

Речь идет о пустующих государственных и коммунальных зданиях, которые можно быстро реконструировать. Это могут быть различные типы объектов, в частности бывшие административные помещения или общежития, которые сейчас не используются, отмечают в Министерстве развития общин и территорий.

Алексей Кулеба Министр развития общин и территорий Полученные данные интегрируем в цифровую информационно-аналитическую жилую систему для ВПО, которая заработает с октября 2026 года. Это означает прозрачный учет, понятные критерии и отсутствие "ручных" решений.

Что еще известно о программе?

Пилотный этап программы реализуют в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Там проведут инвентаризацию свободных зданий и сформируют перечень объектов, которые можно переоборудовать под жилье для переселенцев.

На первом этапе планируют отобрать около 60 – 70 объектов для первичного осмотра. После технического обследования определят здания, пригодные для реконструкции, и подготовят сметы, варианты перепланировки и планы реализации. Полученные результаты должны стать основой для расширения программы на другие регионы Украины.