Что известно о недвижимости 3 самых богатых людей мира: сколько стоит и как выглядит

Илон Маск, Марк Цукерберг и Джефф Безос входят в тройку самых богатых людей на планете. Каждый из них имеет разную по масштабам и стоимости недвижимость.

Кто входит в 3 самых богатых людей мира?

Согласно данным Forbes, в 2025 году самым богатым человеком мира является Илон Макс, состояние которого оценивается в 342 миллиарда долларов. Вторую строчку занимает Марк Цукерберг, приблизительный капитал которого составляет 216 миллиардов долларов. Замыкает тройку Джефф Безос с состоянием в 215 миллиардов долларов.

Где живет Илон Маск?

Согласно данным Austin Capital Mortgage, Илон Маск живет в компактном доме-контейнере Boxabl Casita площадью около 37 квадратных метров. Внутри помещение напоминает студию и разделено на четыре функциональные зоны: гостиную, кухню, спальню и ванную комнату.

Дом полностью оборудован для комфортной жизни: здесь есть холодильник, стиральная и посудомоечная машины, микроволновка, духовка, кондиционер, гладильная доска, душевая кабина и двойная раковина.

Такой формат жилья вполне устраивает Маска и помогает ему сосредоточиться на бизнес-проектах. К тому же автономный дом размером 6 на 6 метров легко разобрать и перевезти в другое место.

Стоимость такого жилья с учетом внутренней отделки составляет около 50 тысяч долларов.

Так выглядит жилье Илона Маска / Фото Austin Capital Mortgage

Какую недвижимость имеет Цукерберг?

Как указано на Quartz, Марк Цукерберг заплатил 23 миллиона долларов наличными за современный особняк в Вашингтоне площадью около 1 400 квадратных метров. В доме есть гостиная, кухня, пять спален и 7,5 ванных комнат, а на территории – бассейн и баскетбольная площадка. Особняк отличается сланцевой крышей, фронтонами и массивными дымоходами.

Дом расположен всего в 12 минутах езды от Белого дома. Несмотря на слухи о политическом подтексте покупки, в компании Цукерберга объясняют это желанием чаще находиться в столице. Станет ли имение постоянным жильем – неизвестно, ведь в Паль-Альто миллиардер уже создал закрытый жилой комплекс.

Там он потратил 50,8 миллиона долларов на 11 соседних особняков, часть снес и построил новые, в частности с бункерами, превратив территорию в частный "городок". Кроме того, в 2014 году Цукерберг приобрел ранчо Кулау на Гавайях более чем за 100 миллионов долларов. Имение площадью около 600 гектаров с общественным пляжем используют для разведения скота, а строительство бункера там еще продолжается.

Дом Цукерберга / Фото с Quartz

Что известно о недвижимости Безоса?

Как пишет House Beautiful, Джефф Безос владеет масштабным портфелем элитной недвижимости в США. Его главная резиденция в Медине близ Сиэтла сформировалась в конце 1990-х – начале 2000-х годов из нескольких имений общей площадью почти 9 тысяч квадратных метров и многочисленными удобствами. В Нью-Йорке он приобрел ряд квартир на Манхэттене, впоследствии объединив их в большие апартаменты, инвестировав десятки миллионов долларов.

В Техасе Безос владеет огромным ранчо, которое использует как базу для компании Blue Origin, постепенно расширив свои земли до сотен тысяч акров. Также в его собственности – несколько особняков в Беверли-Хиллз, включая резиденции за более 165 миллионов долларов, а в Вашингтоне – самый большой частный дом города, создан путем объединения нескольких исторических зданий.

Кроме того, предприниматель имеет дорогую недвижимость на Гавайях, где владеет самым дорогим частным участком на Мауи, а также три элитных объекта в Майами, купленные в 2023 – 2024 годах. В общем портфель Безоса охватывает десятки объектов в самых престижных районах США и оценивается в сотни миллионов долларов.

Многочисленная недвижимость Безоса / Фото Google Earth, Sotheby's, Realtor.com, Backgrid, Houston Chronicle

Что известно о самой дорогой жилой недвижимости мира?

Sky Penthouse в башне Одеон в Монако считают самым дорогим пентхаусом в мире – его оценили в 440 миллионов долларов. Апартаменты расположены в самом высоком здании княжества – 170-метровой башне Одеон, возведенной Groupe Marzocco и введенной в эксплуатацию в 2015 году.

Жилье занимает пять верхних этажей небоскреба и имеет площадь 3 300 квадратных метров, откуда открывается захватывающий вид на Монако и Средиземное море.

Интерьер создали архитектор Александре Джиральди и декоратор Альберто Пинто. В пентхаусе есть частный кинотеатр, сауна, библиотека и бильярдная, а главной изюминкой стал бассейн на крыше с водной горкой, ведущей прямо с террасы в воду.