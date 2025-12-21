Що відомо про нерухомість 3 найбагатших людей світу: скільки коштує та який вигляд має

Ілон Маск, Марк Цукерберг та Джефф Безос входять у трійку найбагатших людей на планеті. Кожен з них має різну за масштабами та вартістю нерухомість.

Детальніше про будинки найбагатших людей світу розповідає 24 Канал.

Читайте також Хмарочоси у фільмах, реальність – інша: чому американці дуже рідко купують квартири

Хто входить у 3 найбагатших людей світу?

Відповідно до даних Forbes, у 2025 році найбагатшою людиною світу є Ілон Макс, статки якого оцінюють у 342 мільярди доларів. Другу сходинку посідає Марк Цукерберг, приблизний капітал якого становить 216 мільярдів доларів. Замикає трійку Джефф Безос зі статками у 215 мільярдів доларів.

Де живе Ілон Маск?

Відповідно до даних Austin Capital Mortgage, Ілон Маск мешкає у компактному будинку-контейнері Boxabl Casita площею близько 37 квадратних метрів. Усередині помешкання нагадує студію й поділене на чотири функціональні зони: вітальню, кухню, спальню та ванну кімнату.

Будинок повністю обладнаний для комфортного життя: тут є холодильник, пральна й посудомийна машини, мікрохвильовка, духовка, кондиціонер, прасувальна дошка, душова кабіна та подвійна раковина.

Такий формат житла цілком влаштовує Маска і допомагає йому зосередитися на бізнес-проєктах. До того ж автономний будинок розміром 6 на 6 метрів легко розібрати та перевезти в інше місце.

Вартість такого житла з урахуванням внутрішнього оздоблення становить близько 50 тисяч доларів.

Такий вигляд має житло Ілона Маска / Фото Austin Capital Mortgage

Яку нерухомість має Цукерберг?

Як зазначено на Quartz, Марк Цукерберг заплатив 23 мільйони доларів готівкою за сучасний маєток у Вашингтоні площею близько 1 400 квадратних метрів. У будинку є вітальня, кухня, п'ять спалень і 7,5 ванних кімнат, а на території – басейн і баскетбольний майданчик. Особняк вирізняється сланцевим дахом, фронтонами та масивними димарями.

Будинок розташований лише за 12 хвилин їзди від Білого дому. Попри чутки про політичний підтекст купівлі, у компанії Цукерберга пояснюють це бажанням частіше перебувати в столиці. Чи стане маєток постійним житлом – невідомо, адже в Паль-Альто мільярдер уже створив закритий житловий комплекс.

Там він витратив 50,8 мільйона доларів на 11 сусідніх особняків, частину зніс і збудував нові, зокрема з бункерами, перетворивши територію на приватне "містечко". Крім того, у 2014 році Цукерберг придбав ранчо Кулау на Гаваях більш ніж за 100 мільйонів доларів. Маєток площею близько 600 гектарів із громадським пляжем використовують для розведення худоби, а будівництво бункера там ще триває.

Дім Цукерберга / Фото з Quartz

Що відомо про нерухомість Безоса?

Як пише House Beautiful, Джефф Безос володіє масштабним портфелем елітної нерухомості у США. Його головна резиденція в Медині поблизу Сіетла сформувалася наприкінці 1990-х – початку 2000-х років із кількох маєтків загальною площею майже 9 тисяч квадратних метрів і численними зручностями. У Нью-Йорку він придбав низку квартир на Мангеттені, згодом об'єднавши їх у великі апартаменти, інвестувавши десятки мільйонів доларів.

У Техасі Безос володіє величезним ранчо, яке використовує як базу для компанії Blue Origin, поступово розширивши свої землі до сотень тисяч акрів. Також у його власності – кілька особняків у Беверлі-Гіллз, включно з резиденціями за понад 165 мільйонів доларів, а у Вашингтоні – найбільший приватний будинок міста, створений шляхом об'єднання кількох історичних будівель.

Крім того, підприємець має дорогу нерухомість на Гаваях, де володіє найдорожчою приватною ділянкою на Мауї, а також три елітні об'єкти в Маямі, куплені у 2023 – 2024 роках. Загалом портфель Безоса охоплює десятки об'єктів у найпрестижніших районах США та оцінюється у сотні мільйонів доларів.

Численна нерухомість Безоса / Фото Google Earth, Sotheby's, Realtor.com, Backgrid, Houston Chronicle

Що відомо про найдорожчу житлову нерухомість світу?

Sky Penthouse у вежі Одеон у Монако вважають найдорожчим пентхаусом у світі – його оцінили у 440 мільйонів доларів. Апартаменти розташовані в найвищій будівлі князівства – 170-метровій вежі Одеон, зведеній Groupe Marzocco та введеній в експлуатацію у 2015 році.

Житло займає п'ять верхніх поверхів хмарочоса й має площу 3 300 квадратних метрів, звідки відкривається захопливий краєвид на Монако та Середземне море.

Інтер'єр створили архітектор Александре Джиральді та декоратор Альберто Пінто. У пентхаусі є приватний кінотеатр, сауна, бібліотека й більярдна, а головною родзинкою став басейн на даху з водною гіркою, що веде просто з тераси у воду.