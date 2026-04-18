Цены на жилье в Европе летят вверх: какие страны "перегрели" рынок больше всего

Рынок недвижимости в Европе продолжает демонстрировать активный рост, а в отдельных странах годовые темпы подорожания уже превышают 20%. Основными драйверами остаются высокий инвестиционный интерес, спрос со стороны иностранцев и общее экономическое восстановление.

Где жилье дорожает быстрее всего?

В 2025 – 2026 годах динамика цен существенно отличается в зависимости от региона.

В некоторых странах Европы жилье за год подорожало более чем на 20%, что является одним из самых высоких показателей за последнее десятилетие. По данным Eurostat, в четвертом квартале 2025 года цены на жилье в ЕС выросли в среднем на 5,5% в годовом измерении, а рост зафиксировали почти во всех странах блока.

Быстрее всего жилье дорожает в туристически привлекательных странах и на рынках, которые активно развиваются, тогда как в части ЕС наблюдается более сдержанный рост или стабилизация. В то же время ключевой тренд остается неизменным: спрос на жилье превышает предложение, что и подталкивает цены вверх.

Среди ключевых причин – дефицит нового строительства, ограниченное предложение на рынке, высокие ставки ипотеки, а также активный наплыв иностранного капитала. В туристических странах дополнительное давление создает краткосрочная аренда, которая уменьшает количество доступного жилья для покупки. Эксперты также отмечают, что спрос на жилье в Европе растет быстрее, чем предложение, а из-за дорогих кредитов часть потенциальных покупателей переходит на рынок аренды, что дополнительно подогревает цены.

Как объясняет руководитель исследований европейского жилищного рынка в Knight Frank Кейт Эверетт-Аллен, которую цитирует Euronews, "государственные программы поддержки и активность инвесторов значительно усиливают спрос на жилье", что и способствует быстрому росту цен в странах с наиболее динамичными рынками.

Самые высокие темпы роста фиксируют страны, где сочетаются сразу несколько факторов – активность инвесторов, государственные стимулы и спрос со стороны иностранцев.

Венгрия – лидер по темпам подорожания, цены на жилье в 2026 году выросли на 21,2%. Рынок поддерживают государственные программы и высокий интерес инвесторов, особенно в столице.

Португалия – один из самых перегретых рынков Европы, где цены подпрыгнули на 18,9%. Спрос формируют релоканты, иностранные покупатели.

Хорватия – рост цен на 16,1%. Его стимулирует туристический сектор и покупка жилья иностранцами, в частности на побережье.

Испания – подорожание недвижимости на 12,9%. Рынок стабильно восстанавливается, а международный спрос остается ключевым фактором роста.

Центральная и Восточная Европа – какая здесь ситуация с ценами на жилье?

Страны этого региона демонстрируют стабильный двузначный рост, хотя и не всегда возглавляют рейтинг. Основная причина – постепенное выравнивание цен с более дорогими рынками ЕС.

Словакия – цены выросли на 12,8%;

Болгария – на 12,6%;

Латвия – на 11%;

Литва – на 10,8%;

Чехия – на 10,4%.

Такую динамику поддерживают экономический рост, инвестиции и повышение покупательной способности населения.

Где цены растут медленнее?

В странах с более зрелыми рынками недвижимости подорожание происходит умеренно. Здесь баланс между спросом и предложением более стабильный, а резких скачков не фиксируют.

Дания – рост цен на 7,6%;

Ирландия – на 7%;

Румыния – на 6,7%;

Нидерланды – на 6,2%;

Мальта – на 6,1%;

Кипр – на 6%;

Словения – на 5,8%;

Норвегия – на 5,7%;

Эстония – на 5,5%;

Швейцария – на 3,9%;

Австрия – на 3,7%;

Бельгия – на 3,5%;

Исландия – на 3,3%.

В этих странах цены больше зависят от макроэкономических факторов, уровня доходов населения и доступности ипотеки.

Итак, европейский рынок недвижимости остается неоднородным: одни страны переживают стремительный рост и даже перегрев, тогда как другие входят в фазу стабилизации. Впрочем, общий тренд для большинства рынков – это сохранение высокого спроса, который и в дальнейшем будет поддерживать цены на жилье.

Что это означает для украинцев и на что обратить внимание?

Для украинцев это означает, что покупка жилья в популярных странах ЕС становится все менее доступной. Особенно это касается тех, кто планирует переезд или инвестирования – бюджеты придется пересматривать, а конкуренция за объекты будет только расти.

Если планируете покупку жилья в Европе, стоит учесть:

быстрее всего цены растут в туристических странах;

конкуренция с иностранными покупателями усиливается;

более доступные варианты стоит искать на рынках со сдержанным ростом.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году темпы роста могут несколько замедлиться из-за дорогих кредитов, однако в популярных туристических странах цены будут оставаться под давлением высокого спроса.

Что популярнее в Европе – квартир или дома?

В Европе более половина населения (51,4%) до сих пор живет в частных домах, однако этот показатель постепенно снижается, и в отдельных странах квартиры уже доминируют. Больше всего людей живет в домах в Ирландии, Нидерландах и Бельгии, тогда как в Швейцарии, Испании и Латвии большинство выбирает многоквартирное жилье. Популярность квартир растет из-за урбанизации и изменения образа жизни, а во многих странах доля проживания в домах уменьшается.

В то же время в части государств, в частности Польше или Венгрии, эта тенденция частично замедляется, но в целом квартиры могут стать основным типом жилья уже в 2030-х годах. Параллельно снижается уровень владения жильем и растет популярность аренды, которая в некоторых странах уже стала основной формой проживания.