Цены на жилье в Европе в 2025 году существенно различаются в зависимости от страны и города. В то время как в мегаполисах недвижимость продолжает дорожать из-за высокого спроса и ограниченности застройки, в меньших городах еще можно найти квартиры по относительно доступным ценам.

Об этом свидетельствуют данные Deloitte Property Index в 2025 году, передает 24 Канал.

Где в Европе самое дешевое жилье?

В 2025 году самые доступные цены на жилье в Европе зафиксировали в городах Восточной и Южной Европы. В категории относительно дешевых выделяются:

Познань (Польша),

Марибор (Словения),

Банска-Бистрица (Словакия),

Загреб (Хорватия),

Салоники (Греция).

Там новое жилье можно приобрести за 2,82 – 2,99 тысячи евро за квадратный метр.

Есть ли что-то дешевле?

Абсолютными рекордсменами стали греческая Патра и албанский Дуррес. В Патре "квадрат" нового жилья стоит 1,46 тысячи евро, а в Дурресе – всего 1,33 тысячи евро. Это означает, что в отдельных случаях квартира в Европе может обойтись покупателю за сумму, сопоставимую с ценой автомобиля среднего класса.



Что влияет на цены на жилье в Европе?

Как пишет издание Новини.LIVE, цены на жилье формируются под влиянием многих факторов:

экономической стабильности страны и уровня доходов населения,

статуса города как культурного или образовательного центра,

ограниченности земли под застройку и спроса со стороны инвесторов.

Значительную роль играют также миграционные процессы, развитие инфраструктуры и транспортная доступность. Поэтому в мегаполисах цены растут быстрее, а в менее развитых городах жилье остается относительно доступным.

