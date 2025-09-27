Неожиданные рекордсмены: где в Европе в 2025 году можно купить жилье по минимальной цене
- В 2025 году самое дешевое жилье в Европе можно найти в городах Восточной и Южной Европы, таких как Патра (Греция) и Дуррес (Албания), где цена за квадратный метр составляет 1,46 и 1,33 тысячи евро соответственно.
- На цены влияют экономическая стабильность, уровень доходов, статус города, ограниченность земли, спрос инвесторов, миграционные процессы, развитие инфраструктуры и транспортная доступность.
Цены на жилье в Европе в 2025 году существенно различаются в зависимости от страны и города. В то время как в мегаполисах недвижимость продолжает дорожать из-за высокого спроса и ограниченности застройки, в меньших городах еще можно найти квартиры по относительно доступным ценам.
Об этом свидетельствуют данные Deloitte Property Index в 2025 году, передает 24 Канал.
Где в Европе самое дешевое жилье?
В 2025 году самые доступные цены на жилье в Европе зафиксировали в городах Восточной и Южной Европы. В категории относительно дешевых выделяются:
- Познань (Польша),
- Марибор (Словения),
- Банска-Бистрица (Словакия),
- Загреб (Хорватия),
- Салоники (Греция).
Там новое жилье можно приобрести за 2,82 – 2,99 тысячи евро за квадратный метр.
Есть ли что-то дешевле?
Абсолютными рекордсменами стали греческая Патра и албанский Дуррес. В Патре "квадрат" нового жилья стоит 1,46 тысячи евро, а в Дурресе – всего 1,33 тысячи евро. Это означает, что в отдельных случаях квартира в Европе может обойтись покупателю за сумму, сопоставимую с ценой автомобиля среднего класса.
Где в Европе в 2025 году самое дешевое жилье / Фото "Слово и дело"
Что влияет на цены на жилье в Европе?
Как пишет издание Новини.LIVE, цены на жилье формируются под влиянием многих факторов:
- экономической стабильности страны и уровня доходов населения,
- статуса города как культурного или образовательного центра,
- ограниченности земли под застройку и спроса со стороны инвесторов.
Значительную роль играют также миграционные процессы, развитие инфраструктуры и транспортная доступность. Поэтому в мегаполисах цены растут быстрее, а в менее развитых городах жилье остается относительно доступным.
Какие цены на недвижимость в Украине?
В 2025 году цены на жилье в Украине продолжают расти: по данным Госстата, по сравнению с тем же периодом прошлого года, общее подорожание составило 14,9%. На первичном рынке стоимость квартир увеличилась еще сильнее – на 16,7%, тогда как на вторичном рынке – на 14,8%.
В крупных городах динамика цен неодинакова. Например, в Одессе жилье подорожало на 14%, и средняя цена доходит до 44 000 долларов за квартиру. В Запорожье же, наоборот, зафиксировано снижение: однокомнатные квартиры там сейчас предлагают примерно 16 000 долларов, что является самым низким показателем среди областных центров.