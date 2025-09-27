Несподівані рекордсмени: де у Європі 2025 року можна купити житло за мінімальною ціною
- У 2025 році найдешевше житло в Європі можна знайти в містах Східної та Південної Європи, таких як Патра (Греція) та Дуррес (Албанія), де ціна за квадратний метр становить 1,46 та 1,33 тисячі євро відповідно.
- На ціни впливають економічна стабільність, рівень доходів, статус міста, обмеженість землі, попит інвесторів, міграційні процеси, розвиток інфраструктури та транспортна доступність.
Ціни на житло в Європі у 2025 році суттєво різняться залежно від країни та міста. У той час як у мегаполісах нерухомість продовжує дорожчати через високий попит та обмеженість забудови, у менших містах ще можна знайти квартири за відносно доступними цінами.
Про це свідчать дані Deloitte Property Index у 2025 році, передає 24 Канал.
Де у Європі найдешевше житло?
У 2025 році найдоступніші ціни на житло в Європі зафіксували в містах Східної та Південної Європи. У категорії відносно дешевих виділяються:
- Познань (Польща),
- Марибор (Словенія),
- Банська-Бистриця (Словаччина),
- Загреб (Хорватія),
- Салоніки (Греція).
Там нове житло можна придбати за 2,82 – 2,99 тисячі євро за квадратний метр.
Чи є щось дешевше?
Абсолютними рекордсменами стали грецька Патра та албанський Дуррес. У Патрі "квадрат" нового житла коштує 1,46 тисячі євро, а в Дурресі – всього 1,33 тисячі євро. Це означає, що в окремих випадках квартира в Європі може обійтися покупцеві за суму, співставну з ціною автомобіля середнього класу.
Де у Європі у 2025 році найдешевше житло / Фото "Слово і діло"
Що впливає на ціни на житло в Європі?
Як пише видання Новини.LIVE, ціни на житло формуються під впливом багатьох факторів:
- економічної стабільності країни та рівня доходів населення,
- статусу міста як культурного чи освітнього центру,
- обмеженості землі під забудову та попиту з боку інвесторів.
Значну роль відіграють також міграційні процеси, розвиток інфраструктури й транспортна доступність. Тож у мегаполісах ціни зростають швидше, а в менш розвинених містах житло лишається відносно доступним.
Які ціни на нерухомість в Україні?
У 2025 році ціни на житло в Україні продовжують рости: за даними Держстату, порівняно з тим самим періодом минулого року, загальне подорожчання склало 14,9%. На первинному ринку вартість квартир збільшилася ще сильніше – на 16,7%, тоді як на вторинному ринку – на 14,8%.
У великих містах динаміка цін неоднакова. Наприклад, в Одесі житло подорожчало на 14%, і середня ціна доходить до 44 000 доларів за квартиру. У Запоріжжі ж, навпаки, зафіксовано зниження: однокімнатні квартири там зараз пропонують приблизно 16 000 доларів, що є найнижчим показником серед обласних центрів.