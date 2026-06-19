Ипотека под 3% для ветеранов и семей погибших: как изменились условия программы "еОсели"

Часть ветеранов, их близкие и семьи погибших защитников смогут приобрести жилье на льготных условиях. Правительство обновило программу "еОселя", и новые правила должны вступить в силу с 17 июля 2026 года.

Кто сможет получить "еОселю" под 3%

Льготную ипотеку под 3% годовых смогут оформить участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и участники войны, сообщило "Укрфинжилье".

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Воспользоваться этой ставкой также смогут семьи погибших ветеранов войны и семьи погибших защитников и защитниц Украины. Ставка 3% будет действовать в течение первых 10 лет кредита. После этого она составит 6% годовых.

Отдельно изменения касаются резервистов, которых призвали на военную службу в период военных угроз и мобилизации. Они и члены их семей также смогут получить компенсацию процентной ставки.

Для резервистов, оформивших кредит по программе "еОселя" после 11 января 2026 года, условия кредита будут пересчитаны с даты заключения договора. Это возможно, если заемщик соответствует требованиям программы.

Что изменится для ВПЛ и других участников программы

ВПЛ с временно оккупированных территорий смогут использовать жилищный ваучер для первого взноса по программе "еОселя". Такое право будет у переселенцев со статусом участника боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны.

Впрочем, для полноценного запуска этого механизма еще необходимы изменения в законодательстве в сфере ипотеки. Речь идет о законопроекте №15335 о недвижимом имуществе, приобретенном в ипотеку. Сейчас он находится на рассмотрении Верховной Рады.

Также правительство обновило нормы площади жилья, которое можно приобрести по программе. Для квартир нормативная площадь составит:

52,5 квадратных метра – для одного человека;

– для одного человека; 73,5 квадратных метра – для семьи из двух или трех человек;

– для семьи из двух или трех человек; плюс 21 квадратный метр – на каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого;

максимальная нормативная площадь – 115,5 квадратных метра.

Для жилых домов нормативная площадь составит:

62,5 квадратных метра – для одного человека;

– для одного человека; 83,5 квадратных метра – для семьи из двух или трех человек;

– для семьи из двух или трех человек; плюс 21 квадратный метр – на каждого следующего члена семьи;

максимальная нормативная площадь – 125,5 квадратных метра.

Правительство уточнило правила определения состава семьи – в программе будут учитываться дети в возрасте до 21 года.

Также оформление заявки должно стать проще. "Укрфинжилье" сможет с согласия заявителя получать информацию о доходах и платежеспособности через цифровые государственные реестры. Таким образом, заявителям придется подавать меньше документов, а заявки будут рассматриваться быстрее.

Кроме того, в программе уточнят правила поручительства. При оценке платежеспособности можно будет учитывать не только членов семьи, но и других поручителей. Появится возможность привлечь имущественного поручителя, который предоставит собственное имущество в качестве дополнительного обеспечения по кредиту.

Каковы новые условия ипотеки "еОселя" для ВПЛ

В сентябре 2025 года правительство запустило отдельную программу поддержки внутренне перемещенных лиц. Государство компенсирует 70% первоначального взноса и 70% платежей за первый год кредитования. Также покрываются расходы на оформление ипотеки до 40 тысяч гривен.

В то же время действует ограничение по стоимости жилья. Объект не может стоить дороже 2 миллионов гривен. Из-за этого программа столкнулась с нехваткой подходящих вариантов на рынке.