Хто зможе отримати "єОселю" під 3%

Пільгову іпотеку під 3% річних зможуть оформити учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни, повідомило Укрфінжитло.

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Скористатися цією ставкою також зможуть сім'ї загиблих ветеранів війни та сім'ї загиблих Захисників і Захисниць України. Ставка 3% діятиме протягом перших 10 років кредиту. Після цього вона становитиме 6% річних.

Окремо зміни стосуються резервістів, яких призвали на військову службу в період воєнних загроз і мобілізації. Вони та члени їхніх сімей також зможуть отримати компенсацію процентної ставки.

Для резервістів, які оформили кредит за "єОселею" після 11 січня 2026 року, умови кредиту перерахують з дати укладення договору. Це можливо, якщо позичальник відповідає вимогам програми.

Що зміниться для ВПО та інших учасників програми

ВПО з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для першого внеску за "єОселею". Таке право матимуть переселенці зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Втім, для повноцінного запуску цього механізму ще потрібні зміни до законодавства у сфері іпотеки. Йдеться про законопроєкт №15335 щодо нерухомого майна, придбаного в іпотеку. Наразі він перебуває на розгляді Верховної Ради.

Також уряд оновив норми площі житла, яке можна придбати за програмою. Для квартир нормативна площа становитиме:

52,5 квадратного метра – для однієї людини;

– для однієї людини; 73,5 квадратного метра – для сім'ї з двох або трьох людей;

– для сім'ї з двох або трьох людей; плюс 21 квадратний метр – на кожного наступного члена сім'ї, починаючи з четвертого;

максимальна нормативна площа – 115,5 квадратного метра.

Для житлових будинків нормативна площа становитиме:

62,5 квадратного метра – для однієї людини;

– для однієї людини; 83,5 квадратного метра – для сім'ї з двох або трьох людей;

– для сім'ї з двох або трьох людей; плюс 21 квадратний метр – на кожного наступного члена сім'ї;

максимальна нормативна площа – 125,5 квадратного метра.

Уряд уточнив правила визначення складу сім'ї – в програмі враховуватимуться діти віком до 21 року.

Також оформлення заявки має стати простішим. Укрфінжитло зможе за згодою заявника отримувати інформацію про доходи та платоспроможність через цифрові державні реєстри. Так заявникам доведеться подавати менше документів, а заявки розглядатимуть швидше.

Крім того, у програмі уточнять правила поручительства. Під час оцінки платоспроможності можна буде враховувати не лише членів сім'ї, а й інших поручителів. З'явиться можливість залучити майнового поручителя, який надасть власне майно як додаткове забезпечення за кредитом.

Які нові умови іпотеки "єОселя" для ВПО

У вересні 2025 року уряд запустив окрему програму підтримки внутрішньо переміщених осіб. Держава компенсує 70% першого внеску та 70% платежів за перший рік кредитування. Також покривають витрати на оформлення іпотеки до 40 тисяч гривень.

Водночас діє обмеження вартості житла. Об'єкт не може коштувати дорожче ніж 2 мільйони гривень. Через це програма зіткнулася з браком відповідних варіантів на ринку.