Ваучер на 2 миллиона: кто из украинцев может получить такую сумму на жилье

Некоторые украинцы могут получить жилищный ваучер на 2 миллиона. То есть электронный документ, который можно использовать для покупки готового жилья или оформления ипотеки.

Кто может получить жилищный ваучер на 2 миллиона

Срок действия ваучера составляет 5 лет со дня внесения в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества, что сообщили в Черноморской городской территориальной общине.

Если суммы ваучера недостаточно, то получателю придется доплатить самостоятельно. Но если человек использует его не по назначению, то деньги придется вернуть.

Подать заявку может человек, соответствующий следующим критериям:

имеет статус ВПЛ;

имеет статус УБД или ОИВВ;

имеет зарегистрированное место жительства на ВОТ;

проживает и не имеет жилья на подконтрольной территории (за исключением случаев непогашенной ипотеки или жилья в зоне активных боевых действий);

не получала компенсаций в системе "е-Восстановление";

не подавала заявлений на другие жилищные программы.

Подать заявление можно через приложение "Дія", ЦПАУ или нотариуса. Если заявление подает представитель – то возможны только два последних варианта.

Средства не будут выплачиваться наличными. Их зачислят на счет продавца или в банк.

В то же время в "Дії" подчеркнули: если в семье несколько ветеранов со статусом ВПЛ, то ваучеры можно будет объединить.

Напомним, что программа заработала в конце 2025 года. Подавать заявки украинцы начали с 1 декабря.

В частности, в этом году государство уже выделило 6,6 миллиарда гривен на финансирование программы "еВідновлення". Это позволит обеспечить жильем более 3,3 тысячи семей.