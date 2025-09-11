В самом сердце Подола, среди старинных улиц и храмов, возвышается здание, которое более сорока лет было важной точкой притяжения для жителей Киева, но не имело статуса культурного наследия. Это Житний рынок – один из самых выразительных примеров второй волны модернизма, послевоенного, – в конце июля официально получил статус только что выявленного объекта культурного наследия столицы. Это может стать прецедентом, ведь до сих пор здания эпохи модернизма (1950-е – 1990-е) не получали такого статуса массово.

История Житнего рынка теперь вписывается в более широкий контекст борьбы за сохранение киевского модернизма – архитектурной эпохи, оставившей городу отель "Салют", здание Национальной библиотеки имени Вернадского, Украинский дом и кампус Киевского национального университета в Голосеево. Эти сооружения, созданные в 1960 – 1980-х годах, сформировали новый силуэт города в простых формах. Однако до сих пор они не имеют защиты от перестроек и демонтажа. Собственно, внесение Житнего в список объектов культурного наследия стало ответом на планы по его приватизации или аренде и возможной перестройки.

24 Канал исследовал последние истории, связанные с возможной перестройкой Житнего рынка, а также пообщался с Анной Старостенко, заместителем председателя КГГА, о том, могут ли получить охранный статус другие сооружения модернизма в столице.

Жилой рынок в Киеве: между приватизацией и возрождением

Общее состояние здания вызывает беспокойство: суд в 2022 году запретил эксплуатацию помещений рынка из-за грубых нарушений пожарной и техногенной безопасности, выявленных во время проверки ГСЧС. Коммунальное предприятие "Житний рынок" пыталось обжаловать это решение, но безуспешно – формально по документам здание нельзя использовать, хотя на практике торговля продолжается.



Житний рынок / Фото КГГА

Еще в 2017 году городские власти предприняли первую попытку сдвинуть проблему – планировали капитально отремонтировать рынок за счет городского бюджета. Тогда даже частично расчистили помещение от мусора и старых прилавков, собирались установить новое освещение.

В следующем, 2018 году, Житний хотели закрыть на масштабную реконструкцию: начать в 2020-м и завершить через два года, обещая сохранить оригинальные архитектурные формы и барельефы фасада. Однако эти планы так и не воплотили – здание осталось заброшенным, а крыша продолжила течь.

В 2022 году Житний рынок частично отдали в аренду частному инвестору. На Prozorro состоялся аукцион, по итогам которого новым арендатором стал ООО "Танджерин", связанный с сетью ресторанов Tarantino Family. Предприниматель Флориан Болен взял в аренду второй этаж рынка, тогда как первый оставался в коммунальной собственности города. Условием аренды была обязанность за счет инвестора сделать капремонт здания.

Впрочем, арендатор свои обязательства провалил – ремонт так и не начали, более того, компания перестала платить арендную плату. По данным КГГА, задолженность достигла более 4 миллионов гривен, поэтому городские власти подали в суд для расторжения договора аренды.



Житний рынок и территория вокруг / Архивное фото, предоставленное КГГА

Пока длилась судебная тяжба, общественные активисты и неравнодушные киевляне пытались самостоятельно привлечь внимание к спасению рынка. В апреле 2023 года клининговая компания Inwhite вместе с десятками волонтеров организовали в помещении большую уборку. К субботнику присоединился и шеф-повар Евгений Клопотенко – известный ресторатор и общественный деятель.

В конце 2023-го, параллельно с попытками через суд избавиться от недобросовестного арендатора, Клопотенко выступил инициатором стратегического обсуждения будущего Житнего. Он собрал на так называемый бранч несколько десятков подолян – художников, урбанистов, активистов, предпринимателей, а также представителей городской власти и руководства рынка. На этой встрече община озвучила свое видение: здание надо сохранить, пространство сделать инклюзивным, создать внутри фермерский рынок с качественными продуктами и общественное пространство для культурных событий.

Весной 2024 года появилась информация, что КГГА решила сдать Житний рынок в долгосрочную аренду на 15 лет. 18 марта город объявил аукцион, а уже на 25 марта назначили его проведение. Начальная стоимость аренды целостного имущественного комплекса площадью более 11 тыс. м² была установлена на уровне 2,5 миллиона гривен в месяц. Главное условие – новый арендатор за свой счет должен был осуществить капитальный ремонт или реконструкцию здания, включая крышу и инженерные сети. Впоследствии аукцион по аренде остановили.

в 2024 году создали рабочую группу, которая будет искать консенсус относительно будущего Житнего рынка. В группу, возглавляемую заместителем председателя КГГА Валентином Мондриевским, вошли депутаты Киевсовета, профильные чиновники, а также общественные активисты. Евгения Клопотенко также включили в состав рабочей группы.

Рабочая группа провела несколько заседаний летом и осенью 2024 года, обсудив возможные сценарии: долгосрочная аренда рынка или его приватизация с инвестиционными обязательствами. В конце 2024-го были представлены две конкурирующие концепции развития Житнего рынка. Первую подготовил Евгений Клопотенко, который предлагал оставить рынок в собственности города и передать в профессиональное управление с участием общества (этот вариант предусматривал аренду без права выкупа). Вторую концепцию представила инвестиционная компания Inzhur – с учетом продажи.

В начале 2025 года в Киевсовете зарегистрировали проект решения о продаже Житнего рынка. Об этом сообщил председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея, обнародовав документ. В КГГА заверили, что речь идет не о приватизации, а о долгосрочной аренде с условиями сохранения и обновления рынка.

Концепция Inzhur / Материалы Inzhur из публикации The Village

Как предлагают изменить Житний?

Инвестиционная компания Inzhur, которую возглавляет экс-нардеп Андрей Журжий, еще летом 2024 года объявила о намерении выкупить Житний рынок у города и за свой счет провести его реконструкцию. Несмотря на отсутствие официального решения о продаже, Inzhur создала фонд "INZHUR ЖИТНИЙ" и начала собирать средства соинвесторов на потенциальную приватизацию.



Концепция Inzhur с международной компанией Colliers и украинской архитектурной компанией AVR предусматривает превращение Житнего в многофункциональный центр – по образцу западных. Основную функцию (продажа продуктов питания) обещают сохранить, но добавить и новые. Первый этаж планируют отдать под большой фудхол на 800 посадочных мест, со сценой для публичных событий, магазинами, рестораном, спортзалом и укрытием в паркинге. По подсчетам Inzhur, на ремонт Житнего понадобится примерно 500 – 700 миллионов гривен.



Концепция же Клопотенко заключается в передаче рынка в профессиональное управление при том, что он останется в собственности общины. Он предлагал основать независимую организацию, которая фактически будет управлять рынком, тогда как само здание будет оставаться коммунальной собственностью. Экономические расчеты команды Клопотенко такие – вложения в неотложный ремонт оцениваются в 118 миллионов гривен.

Важно! Евгений Клопотенко 5 сентября сообщил, что Киевсовет готовит продажу Житнего рынка вопреки позиции общества. По его словам, "неотложные вопросы приватизации и аренды, то есть скрытой приватизации" вынесли на сессию 11 сентября, хотя существует альтернативный план восстановления рынка без продажи, разработанный рабочей группой с участием активистов и экспертов.



Клопотенко призвал снять вопрос с повестки дня и дать возможность представить этот план, подчеркнув, что Житний должен остаться в собственности города как важное культурное пространство для общества.

8 сентября заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что в Киевсовете зарегистрировали два проекта решений относительно Житнего рынка – о продаже и об аренде, чтобы депутаты могли обсудить различные варианты. Он отметил, что ни один из них не будут выносить на ближайшее заседание Киевсовета.

Напомню, что Житний рынок внесен в Перечень только выявленных объектов культурного наследия города Киева. И теперь на него распространяются положения Закона Украины "Об охране культурного наследия" и охранные мероприятия, определенные законодательством,

– отметил заместитель председателя КГГА.

Далее департамент охраны культурного наследия КГГА готовит пакет документов в Минкульт для присвоения рынку статуса памятника и внесения его в Государственный реестр недвижимых памятников.

Как Житний рынок получил шанс на сохранение?

30 июля 2025 года городские власти официально внесли Житний рынок в перечень только выявленных объектов культурного наследия, но сам путь к этому решению был долгим и довольно кропотливым, отмечает Анна Старостенко, заместитель председателя КГГА, в комментарии 24 Каналу.

По словам Старостенко, все началось еще в 2024 году, когда Киевский научно-методический центр по охране, реставрации и использовании памятников подготовил первичную "Карточку выявленного объекта культурного наследия", где было определено предварительную архитектурную и художественную ценность сооружения Житнего рынка.

Позже, 20 февраля 2025 года, Департамент охраны культурного наследия рекомендовал разработать полную учетную документацию.

"Интересно, что петиция от общественности о защите рынка появилась уже тогда, когда работа над документами фактически продолжалась, поэтому можно сказать, что инициатива активистов и профессиональная работа в этом случае совпали и усилили друг друга", – добавляет собеседница.

Разработка учетной документации, по словам Старостенко, это многоступенчатый и основательный процесс. Он включает неоднократные обследования объекта, детальную фотофиксацию, поиск информации в архивах, библиотеках и интернете, консультации с профильными специалистами. Далее готовится учетная карточка, историческая справка, фотоальбом с натурными и графическими материалами, сканируется документация, все печатается в двух экземплярах и передается в Департамент. Завершающий этап – презентация наработанного материала на Консультативном совете.

В случае Житнего рынка главными разработчиками стали кандидат исторических наук по специальности "Музееведение. Памятниковедение", заместитель генерального директора КНМЦ по научной работе Елена Мокроусова и доктор философии по специальности "Искусствоведение" Татьяна Мячкова. Они сотрудничали с представителями общественности, в том числе и с авторами петиции.

Житний рынок – это яркий образец второй волны украинского модернизма конца 1960–1980-х годов. Его главная особенность – уникальное вантовое перекрытие, редкое конструктивное решение, которое создает впечатление, что крыша будто "провисает". Кроме того, здание отличается инновационными для своего времени технологиями и декоративной отделкой: алюминиевым панно, выполненным в технике чеканки, и металлическими вставками на фасадах. Все это вместе формирует не только функциональность сооружения, но и его высокую архитектурную и художественную ценность,

– говорит Старостенко об уникальности Житнего.

Но, пока судьба рынка окончательно не решена, остается надеяться, что до следующих поколений киевлян он дойдет не в обезображенном виде.

Могут ли получить аналогичный статус другие сооружения модернизма?

В Киеве среди множества сооружений советской архитектуры можно выделить несколько десятков зданий, которые нуждаются в защите из-за интересных и уникальных архитектурных решений и известности в мире. Это, в частности, отель "Салют", который также могут продать.



Отель "Салют" / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Среди выдающихся сооружений модернизма Украинский дом уже внесен в Госреестр как памятник архитектуры местного значения – соответствующий приказ министерства датирован 21 апреля 2021 года, говорит Старостенко. Но отель "Салют", Национальная библиотека имени В. И. Вернадского или кампус КНУ в Голосеево пока на учете не находятся и официального охранного статуса не имеют. В департамент охраны культурного наследия, по словам заместителя КГГА, пока не поступали никакие учетные документы по этим объектам.

Но если они появятся, наши специалисты обязаны их рассмотреть. Алгоритм четкий: инициаторы (это могут быть общественные организации, исследователи, архитекторы) подают первичную "карточку выявленного объекта культурного наследия",

– говорит Старостенко.

На этом этапе активно включается профессиональная работа экспертов Департамента охраны культурного наследия: в течение 10 рабочих дней с момента получения карточки они проверяют правовой статус представленного объекта. Если выяснится, что объект еще не имеет статуса памятника или только выявленного объекта культурного наследия, уполномоченный орган принимает решение – относить его к недвижимым объектам культурного наследия или нет, а также определяет необходимость составления учетной документации. Обоснованное решение по результатам рассмотрения в течение 5 рабочих дней с даты его принятия направляется заявителю.

Один из корпусов КНУ в Голосеево / Архивное фото

"Итак, если памятникоохранное сообщество действительно стремится предоставить статус этим выразительным образцам киевского модернизма, необходимо сделать первый шаг – подготовить и подать карточку в департамент", – добавляет заместитель мэра.

Кто именно может подавать документы для охранного статуса?

Подать "карточку выявления объекта культурного наследия" могут разные субъекты, но перечень четко очерчен законодательством. Это, в частности, общественные организации, к уставным задачам которых относятся вопросы охраны культурного наследия; научные учреждения и учреждения культуры; а также квалифицированные специалисты-практики соответствующей специализации – археологи, архитекторы, историки, искусствоведы. Кроме того, право подать карточку имеют и общественные инспекторы по вопросам охраны культурного наследия. После подачи документов орган охраны в течение десяти рабочих дней обязан рассмотреть их, проверить, находится ли объект на государственном учете, и если он не имеет статуса памятника или только что выявленного объекта, принять решение о необходимости составления полной учетной документации.



Далее процесс предусматривает разработку документации в составе карточки по определенной форме, к которой прилагаются краткая историческая справка и фотофиксация. Эту работу могут выполнять научные учреждения, общественные организации, юридические лица или субъекты хозяйствования, в частности учреждения культуры, одним из направлений деятельности которых являются научные исследования в сфере наследия. Главное требование – наличие или привлечение специалистов с профильным образованием или ученой степенью по специальности: музееведение, памятниковедение, искусствоведение, архитектура, история, археология.



После проведения исследований и составления документации она передается в департамент охраны культурного наследия, который выносит ее на рассмотрение консультативного совета. Именно на этой стадии происходит обсуждение и принимается решение о дальнейшей судьбе объекта.

Впрочем, не все здания тех времен могут получить статус памятника, отмечают в КГГА:

Но в то же время следует понимать, что не каждое здание 1960–1980-х годов автоматически получает статус памятника. Есть четкие критерии, определенные постановлением Кабинета Министров №452: аутентичность, архитектурная, художественная или научная ценность, влияние на развитие города или связанность с выдающимися событиями или лицами. Именно поэтому каждый случай рассматривается отдельно, с привлечением экспертов, и процесс всегда является длительным и требует глубоких исследований.

Могут ли получить охранный статус жилые дома?

Среди позднесоветской застройки встречаются уникальные решения и среди жилых домов. Например, это "ромашки" или "кукурузы" на Оболонской площади, 2 и 2А – 16– и 20–этажный жилые дома, построенные методом "скользящей опалубки", когда перекрытия между этажами поднимали на колоннах на нужное место. Таких домов всего два в Киеве. И они постепенно теряют первоначальный вид под слоями самодельных утеплений.



Дома на Оболонской площади в Киеве / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

В таких случаях действительно есть дополнительные вызовы, и они значительно сложнее, чем в ситуации с административными или общественными сооружениями,

– отмечает Старостенко.

Во-первых, по ее словам, нужно четко установить владельцев, ведь жилой дом – это многоквартирное сооружение, где совладельцами являются десятки или даже сотни людей, и их данные должны быть указаны в документации.

Во-вторых, сложность заключается в доступе: чтобы провести обследование, фотофиксацию и подготовить научно-проектную документацию, необходимо иметь возможность осмотреть не только фасад, но и внутренние конструктивные элементы, которые часто определяют уникальность здания. А это требует согласия жителей, ведь без их участия доступ к подъездам, технических этажей или крыши может быть затруднен.

Есть еще одна проблема – аутентичность, отмечает собеседница. Жилые дома в течение десятилетий подвергаются многочисленным вмешательствам: утепление, замены окон, перепланировки квартир, достройки балконов. Это может существенно изменить вид объекта, и ученым приходится отделять оригинальный архитектурный замысел от более поздних наслоений, чтобы доказать ценность именно первоначального проекта.

Итак, теоретически предоставить охранный статус жилым домам модернизма возможно, но только при условии, что они сохранили свой оригинальный вид и конструкцию, а их архитектурные и градостроительные особенности действительно имеют культурную значимость, говорит представитель КГГА. На практике же это всегда комплексная и непростая работа: надо убедить жителей в важности процесса, собрать все научные данные и юридически правильно оформить документацию. И именно эти факторы часто больше всего усложняют процедуру.