Когда и почему переименовывали станции метро в Киеве?

За "народной" декоммунизацией бывает интересно наблюдать через петиции. Например, после смерти музыканта Оззи Осборна появилось несколько предложений переименовать тот или иной объект в Киеве на его имя, хотя украинская столица отнюдь не касается Осборна, тем более – во времена большой войны. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Последнее, что возмутило киевских пользователей соцсетей – петиция о переименовании станций метро Киева, вроде "Минской" на "Погоню". Интересно (и радостно), что ее обсуждение превзошло во много раз количество подписантов (две сотни из необходимых 6000).

Всего за историю киевского метро станции переименовывали:

в случае изменения названия площади, по которой они названы – Красная стала Контрактовой, Калинина стала Октябрьской революции, а затем Майданом Независимости, Льва Толстого стала площадью Украинских героев);

через ликвидацию идеологического названия ("Пионерская", "Комсомольская", "Октябрьская", "Красноармейская", "Дзержинская", "Ленинская");

из-за переименования улицы – бульвар Дружбы народов стал Михновского, а станция сменила название на "Зверинецкую", проспект Корнейчука стал Оболонским, а станция получила название "Оболонь").

Остается и единственный случай, когда улицу Мечникова не переименовали, а станцию "Мечникова" назвали "Кловской". Ну и станция "Святошино" потеряла русифицированную букву "о" на конце.

Что не так с названиями, которыми предлагают переименовать метро?

Автор петиции предлагает переименовать ряд столичных станций метро вроде бы во избежание путаницы. Но добавляет ее еще больше. Разберем, что с петицией не так по пунктам.

1. Станция "Берестейская" → "Грушки". Автор пишет: "Название "Грушки" соответствует исторической местности, где расположена станция".

Грушки – топоним в основном с бумажных карт Киева, его можно назвать мертвым или полумертвым. Это хутор, который располагался на месте промзоны до 1950-х годов. И если до переименования проспекта Победы в Берестейский станция метро "Берестейская" была несколько одинока, теперь это название подкрепили проспектом.

2. Станция "Дарница" → "Детский мир". Автор говорит: "Название "Дарница" должно быть перенесено на будущую станцию метро, которая будет расположена непосредственно возле железнодорожного вокзала "Дарница", для устранения топонимической путаницы".

Во-первых, стоит заметить, что станцию метро возле Дарницкого вокзала не строят, проектов и соответствующих тендеров нет. Во-вторых, ареал Дарницы можно распространить на половину левого берега. Например, в Дарницкий район в свое время входила даже Воскресенка, которая расположена севернее метро "Дарница" на 3 – 4 километра. "Детский мир" – хоть и заметный объект, но как универмаг от детского уже почти ничего не сохранил.

3. Станция "Черниговская" → "Парк Киото". Автор: "Станция расположена непосредственно рядом с одноименным парком, который является знаковым местом и чтит дружеские отношения между Киевом и его городом-побратимом Киото".

"Черниговская", бывшая "Комсомольская", продолжает ряд станций по направлениям в другие города. И это не конечные – "Бориспольская" и "Житомирская" как пример. К слову, "Черниговская" не имеет прямого выхода в парк Киото, в отличие от следующей – "Лесной".

4. Станция "Лесная" → "Броварская". "Лесную” автор предлагает переименовать в "Броварскую", хотя ее название (бывшая "Пионерская") связано с Лесным жилым массивом и собственно лесом.

5. Станция "Минская" → "Погоня" (говорится о белорусском символе). Это предложение напрямую увеличивает путаницу, ведь, чтобы переименовать станцию, автор предлагает переименовать и площадь наверху. Прекрасно упрощает топонимическую путаницу, да? На замену "Минской" можно взять хотя бы одно из названий соседних улиц.

6. Станция "Тараса Шевченко" → "Подольская". С отсутствием привязки здесь можно согласиться – рядом нет ни одного объекта, связанного с Шевченко. В годы постройки станции (1980 год открытия) на поверхности не было ничего, кроме нескольких "хрущевок" и элеватора. А остальные объекты, названные поэтом и художником, расположены подальше от станции. Но есть другой фактор – дизайн станции подвязан под Тараса на 100%.

7. Станция "Красный хутор" → "Никольский лес". Автор пишет: "Это название является прямым отражением местности, которая на 75% окружена лесом. Оно устраняет советский оттенок и предоставляет четкое географическое указание".

Название Красный хутор не имеет никакой связи с советами и происходит в середине 19-го века от хутора Красный Млынок, от казарм воинской части, построенной из красного кирпича (этих казарм уже не существует). Ну и "Никольский лес" – абсолютно мертвый топоним.

8. Станция "Мостицкая" → "Беличье поле". С наименованием "Мостицкая" можно спорить, ведь станция расположена не близко к Мостицкому массиву. Но, во-первых, "Беличе поле" будет путать с массивом Беличи в другом районе, а, во-вторых, станция хоть и строится, но до ее открытия еще меньше года.

Среди этих станций почти нет названий, связанных с СССР. Одна – со столицей государства, которая является союзником агрессора. Но переименование на абстрактный объект (говорится о белорусском символе "погоня") – не подходит для станции метро. К тому же автор сам апеллирует к привязке к географии.

Петиция, скорее всего, не наберет необходимых 6000 подписей, поэтому без этой колонки можно было бы обойтись. Но есть надежда, что она побудит читателя заинтересоваться историей Киева – почему та или иная местность имеет такое название.