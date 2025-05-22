Місцевих просто вигнали: яка історія села-привида в Британії, що пустує 82 роки

У графстві Дорсет розташована унікальна пам'ятка минулого – покинуте село Тайнем. Його називають "замороженим у часі", адже там взагалі ніхто не живе, і все залишається без змін.

Село, де час зупинився у листопаді 1943 року, стало живим музеєм. Воно приваблює туристів з різних країн світу, розповідає 24 Канал, посилаючись на Daily Star.

Цікаво Продають будинок, де в дитинстві жив Папа Лев XIV: який вигляд має будівля

Чому мешканців села вигнали

Тайнем розташований в долині поблизу всесвітньо відомого Юрського узбережжя. На піку Другої світової війни тут жило 225 людей. Однак в листопаді 1943 року громаду евакуювала британська армія. Це сталося напередодні висадки військ союзників у Нормандії.

Відомо, що людям дали лише 28 днів на те, щоб назавжди покинути свої домівки. Армія вилучила майже 7,5 тисячі акрів землі, пообіцявши, що евакуація тимчасова. Проте ці слова виявилися порожніми, адже до 1948 року Міністерство оборони здійснило примусовий викуп цієї території.

На дверях сільської церкви Святої Марії досі зберігається зворушливий напис:

Прошу, ставтеся до церкви та будинків обережно. Ми віддали свої домівки, де жили покоління, аби допомогти перемогти у війні та зберегти свободу. Ми повернемося одного дня і подякуємо вам за дбайливе ставлення,

– з надією написали мешканці.

Будинок пастуха, колишнє поштове відділення і телефонна будка / Фото The Dorset Guide

У якому стані архітектура

Частина інфраструктури населеного пункту збереглася, але потребувала реставрації. Церкву та школу відновили у 2003 році та перетворили на музеї.

Село Тайнем перебуває під контролем Міністерства оборони. Воно доступне для туристів у вихідні та святкові дні.