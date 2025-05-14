Більшість найдоступніших міст розташовані у Вельсі чи Шотландії. Проте кілька містечок з доступною нерухомістю знайшли й на південному сході Англії, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Sun.

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5 найдешевших міст для життя в Британії

Гленротс, Шотландія

За даними агентства нерухомості Zoopla, найпопулярнішим дешевим містом для проживання є Гленротс у Шотландії. Колись це було поселення для шахтарів та їхніх сімей, воно процвітало та перетворилося на великий промисловий центр.

Тепер Гленротс пропонує розмірений спосіб життя для тих, хто вирішив оселитися серед приголомшливих краєвидів. Середня вартість трикімнатного житла там становить лише 136,9 тисячі фунтів (приблизно 7,5 мільйона гривень).

Мастеґ, Вельс

На другому місці – Мастеґ у Вельсі, місто з багатою та цікавою історією. Саме там вперше було виконано валлійський національний гімн. Деякі музичні та театральні традиції збереглися досі. Середня вартість трикімнатного житла — 142 тисячі фунтів.

Вішоу, Шотландія

Третім у списку є Вішоу в Шотландії. Це велике місто на краю долини Клайд із зеленими просторами та високими вересовими пустищами. Там особливе прохолодне повітря в літню пору, тобто чудове місце для тих, хто важко переносить спеку. Середня вартість трикімнатного житла – 168,6 тисячі фунтів.

Лланеллі, Вельс

Лланеллі є четвертим "дешевим" містом у рейтингу. Це чудове ринкове містечко у Вельсі, найбільше місто в графстві, розташоване лише за 17 кілометрів від Свонсі.

Лланеллі буде гарним вибором для тих, хто хоче зануритися у валлійську культуру, оскільки вона там широко поширена. Середня вартість трикімнатного житла – 170,6 тисячі фунтів.

Ніт, Вельс

Пʼятірку замикає Ніт – ще одне бюджетне містечко Вельсу. Воно розташоване вздовж річки, від якої отримало свою назву. Перевагою Ніту називають чудове транспортне сполучення. Середня вартість трикімнатного житла становить 176,4 тисячі фунтів.

Які англійські міста ввійшли до десятки

До рейтингу ввійшли тільки два англійські міста – Свонлі та Дартфорд. Однак середні ціни там значно вищі, ніж у містах, що є у п'ятірці.



Дартфорд, графство Кент / Фото Alamy

Трикімнатне житло в Дартфорді можна купити в середньому за 423,6 тисячі фунтів. У Свонлі середня ціна – 444,9 тисячі фунтів.