Вартість помешкань у Молдові відчутно відрізняється залежно від регіону, типу ринку (первинний чи вторинний) та розташування. Про це свідчать дані порталу Geoln, повідомляє 24 Канал.

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Скільки коштує нерухомість у Кишиневі

Кишинів – місто, де проводять 70% угод з купівлі та продажу житла. Ціни відрізняються залежно від району: найдорожчі квартири – у центрі, дешевші – на околицях.

Ціни на однокімнатні квартири:

Центр (Чентру, Ришкань): 45 – 60 тисяч євро. Найдорожчими є квартири в новобудовах із сучасною інфраструктурою.

євро. Найдорожчими є квартири в новобудовах із сучасною інфраструктурою. Околиці (Чокана, Буюкань): 30 – 40 тисяч євро. Бюджетні варіанти можна знайти на вторинному ринку.

Які ціни в місті Бєльці

Це друге за розміром місто Молдови. Там ринок нерухомості менш динамічний, однак стабільний. Нові будинки зводять рідко, тому переважає вторинний ринок. Однокімнатні квартири коштують в середньому 20 – 30 тисяч євро. Панельні будинки з часів СРСР – найдешевші.

У Бєльцях однокімнатна квартира коштує у середньому 20 – 30 тисяч євро / Фото moldova.webcam

Скільки коштує житло в Комраті

У Комраті нерухомість найдешевша у Молдові. Ринок орієнтується на місцевих жителів і вихідців із сіл. Однокімнатні квартири там пропонують за 12 – 18 тисяч євро. Найдешевші варіанти – на вторинному ринку.

Зауважимо, іноземці мають право купувати нерухомість у Молдові без обов'язкового дозволу на постійне проживання. Але потрібно кожні 3 місяці виїжджати з країни. Багато забудовників пропонують гнучкі умови придбання, зокрема розтермінування та дистанційне оформлення документів.

До слова, середні ціни на однокімнатне житло в Кишиневі нижчі від тих, що в Києві. А в Комраті житло продають за цінами, як у наближених до фронту регіонах України.