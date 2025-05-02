Стоимость квартир в Молдове ощутимо отличается в зависимости от региона, типа рынка (первичный или вторичный) и расположения. Об этом свидетельствуют данные портала Geoln, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Сколько надо работать украинцу в Польше, чтобы заработать на квартиру

Сколько стоит недвижимость в Кишиневе

Кишинев – город, где проводят 70% сделок по купле и продаже жилья. Цены отличаются в зависимости от района: самые дорогие квартиры – в центре, дешевле – на окраинах.

Цены на однокомнатные квартиры:

Центр (Чентру, Рышкань): 45 – 60 тысяч евро. Самыми дорогими являются квартиры в новостройках с современной инфраструктурой.

евро. Самыми дорогими являются квартиры в новостройках с современной инфраструктурой. Окраины (Чокана, Буюкань): 30 – 40 тысяч евро. Бюджетные варианты можно найти на вторичном рынке.

Какие цены в городе Бельцы

Это второй по величине город Молдовы. Там рынок недвижимости менее динамичный, однако стабильный. Новые дома возводят редко, поэтому преобладает вторичный рынок. Однокомнатные квартиры стоят в среднем 20 – 30 тысяч евро. Панельные дома со времен СССР – самые дешевые.

В Бельцах однокомнатная квартира стоит в среднем 20 – 30 тысяч евро / Фото moldova.webcam

Сколько стоит жилье в Комрате

В Комрате недвижимость самая дешевая в Молдове. Рынок ориентируется на местных жителей и выходцев из сел. Однокомнатные квартиры там предлагают за 12 – 18 тысяч евро. Самые дешевые варианты – на вторичном рынке.

Заметим, иностранцы имеют право покупать недвижимость в Молдове без обязательного разрешения на постоянное проживание. Но нужно каждые 3 месяца выезжать из страны. Многие застройщики предлагают гибкие условия приобретения, в частности рассрочка и дистанционное оформление документов.

К слову, средние цены на однокомнатное жилье в Кишиневе ниже тех, что в Киеве. А в Комрате жилье продают по ценам, как в приближенных к фронту регионах Украины.