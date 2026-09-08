Псевдорієлтори ошукали людей на 870 тисяч гривень: як перевірити рієлтора, щоб не втратити гроші

У Львові псевдорієлтори показували людям чуже житло, брали завдатки й зникали з грошима. Щоб не втратити гроші в подібній ситуації, рієлтора варто перевірити ще до передачі завдатку.

Як псевдорієлтори ошукали людей майже на 870 тисяч гривень

Через псевдорієлторів потерпілі загалом втратили майже 870 тисяч гривень. Один із них передав 419 тисяч гривень, ще двоє – 6 тисяч та 3 тисячі доларів, розповіла рієлторка Оксана Савула.

Людям показували реальні квартири та будинки, однак псевдорієлтори не мали права розпоряджатися цим житлом. Після отримання завдатку вони переставали виходити на зв'язок.

Сам показ квартири не підтверджує, що рієлтор має повноваження укладати угоду чи отримувати гроші. Навіть наявність ключів від житла не гарантує, що людина має право брати за нього завдаток.

Як перевірити рієлтора перед передачею завдатку

У соцмережах варто перевірити, як давно рієлтор веде сторінки, чи публікував об'єкти раніше, чи є відмітки клієнтів та інформація про агентство або команду. Відсутність соцмереж сама по собі не свідчить про шахрайство, однак тоді рієлтора варто перевірити іншими способами.

Також можна з'ясувати, чи працював хтось із цим рієлтором раніше і чи може його рекомендувати. Особливо корисними такі рекомендації можуть бути на локальному ринку, де фахівці та клієнти часто знають один одного.

Номер телефону рієлтора можна перевірити через Google та сайти з оголошеннями про нерухомість. Так можна побачити, чи публікувалися з ним об'єкти раніше, під яким ім'ям та від якого агентства.

Якщо рієлтор говорить про членство у професійній організації або наявність сертифіката, ці дані можна звірити з відкритими реєстрами. Наприклад, такі реєстри має Асоціація фахівців з нерухомості України.

Агентство, у якому, за словами рієлтора, він працює, теж краще перевірити самостійно. Для цього можна знайти офіційні контакти компанії та уточнити, чи справді така людина входить до її команди. Також варто звернути увагу на історію роботи агентства, відгуки та юридичні дані.

Нагадаємо, перед передачею завдатку потрібно перевірити власника житла та документи на квартиру чи будинок, а також з'ясувати, з ким саме укладають договір. Окремо слід переконатися, що людина, якій передають гроші, має право їх отримувати.