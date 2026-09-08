Как псевдориэлторы обманули людей почти на 870 тысяч гривен

Из-за псевдориэлторов потерпевшие в общей сложности потеряли почти 870 тысяч гривен. Один из них перечислил 419 тысяч гривен, еще двое – 6 тысяч и 3 тысячи долларов, рассказала риэлтор Оксана Савула.

Людям показывали реальные квартиры и дома, однако псевдориэлторы не имели права распоряжаться этим жильем. После получения задатка они переставали выходить на связь.

Сам показ квартиры не подтверждает, что риэлтор имеет полномочия заключать сделку или получать деньги. Даже наличие ключей от жилья не гарантирует, что человек имеет право брать за него залог.

Как проверить риэлтора перед передачей задатка

В соцсетях стоит проверить, как давно риэлтор ведет страницы, публиковал ли он объекты ранее, есть ли отзывы клиентов и информация об агентстве или команде. Отсутствие социальных сетей само по себе не свидетельствует о мошенничестве, однако в таком случае риэлтора стоит проверить другими способами.

Также можно выяснить, работал ли кто-нибудь с этим риэлтором ранее и может ли его порекомендовать. Особенно полезны такие рекомендации на локальном рынке, где специалисты и клиенты часто знают друг друга.

Номер телефона риэлтора можно проверить через Google и сайты с объявлениями о недвижимости. Так можно увидеть, публиковались ли с ним объекты ранее, под каким именем и от какого агентства.

Если риэлтор говорит о членстве в профессиональной организации или наличии сертификата, эти данные можно сверить с открытыми реестрами. Например, такие реестры есть у Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Агентство, в котором, по словам риэлтора, он работает, тоже лучше проверить самостоятельно. Для этого можно найти официальные контакты компании и уточнить, действительно ли этот человек входит в ее команду. Также стоит обратить внимание на историю работы агентства, отзывы и юридические данные.

Напомним, перед передачей задатка необходимо проверить владельца жилья и документы на квартиру или дом, а также выяснить, с кем именно заключается договор. Отдельно следует убедиться, что человек, которому передают деньги, имеет право их получать.