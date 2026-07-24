Квартири можуть подорожчати вже восени: що буде з цінами на житло до кінця 2026 року

До кінця 2026 року різких стрибків цін на житло в Україні не прогнозують. Водночас квартири можуть поступово дорожчати, а восени ринок традиційно пожвавиться.

Що буде з цінами на вторинному та первинному ринках

У другій половині року покупці й продавці, найімовірніше, діятимуть обережно. За прогнозом керівниці сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, житло дорожчатиме в межах інфляції та через зростання вартості будівництва.

На вторинному ринку ціни можуть помірно підвищитися у гривнях. Водночас у доларовому еквіваленті вони здатні майже не змінитися через коливання курсу. Частина власників і далі відкладатиме продаж, зокрема ті, хто перебуває за кордоном і чекає на покращення безпекової ситуації.

У новобудовах квадратний метр продовжить дорожчати через вищі ціни на матеріали, нестачу кваліфікованих працівників і додаткові витрати забудовників. Йдеться про облаштування укриттів, резервного живлення та паркінгів. А попит і надалі підтримуватимуть програми "єОселя", "єВідновлення" та житлові ваучери для ВПО.

Найвищий попит на квартири очікують у Києві, Львові та Ужгороді, де ціни на житло вже високі. В Одесі та Харкові попит і ціни можуть відновлюватися швидше за відносно стабільної безпекової ситуації.

Укриття й автономне живлення дедалі частіше стають основними критеріями вибору, тому житло з такими характеристиками матиме вищий попит і під час купівлі, і на ринку оренди.

Як зміниться ринок довгострокової оренди

У серпні – жовтні можливе сезонне зростання попиту та цін. Найбільшу активність прогнозують у Києві, Львові, Одесі, Ужгороді та Івано-Франківську.

У прифронтових містах орендні ставки, ймовірно, залишатимуться нижчими, ніж у безпечніших регіонах. Водночас попит там підтримуватимуть внутрішньо переміщені особи та військовослужбовці.

Нагадаємо, у частині українських міст оренда однокімнатної квартири вже забирає понад половину середньої зарплати. Найскладніша ситуація в Ужгороді, де на таке житло потрібно близько 75% доходу, а оренда двокімнатної квартири перевищує середній місячний заробіток.