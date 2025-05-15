Окрема кухня чи кухня-студія: що буде краще та зручніше

Кухня може бути функціональним приміщенням, призначеним для приготування їжі. А може бути місцем, де господарі також проводять час і приймають гостей.

Питання про те, чи робити кухню-вітальню, чи залишити кухню окремою кімнатою, є давнім предметом дискусій серед дизайнерів та домовласників. Обидва варіанти мають свої переваги, й остаточний вибір залежить від багатьох факторів, враховуючи особисті вподобання, спосіб життя та характеристики самого простору, розповідає 24 Канал, посилаючись на FindMyHome.

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Кухня-студія



Кухня-студія / Фото FindMyHome

Переваги

Більше простору та світла. Відкрите планування створює відчуття більшої площі, особливо в невеликих квартирах. Денне світло може безперешкодно проходити через усю житлову зону.

Соціальна взаємодія. Кухня дає можливість господарям проводити більше часу разом, а також взаємодіяти зі своїми гостями під час приготування їжі.

Стильний інтер'єр. У відкритому просторі можна використати кілька стилів дизайну, наприклад, поєднати мінімалізм зі скандинавською чи індустріальною естетикою. До того ж у такий спосіб вдасться візуально зонувати кухню з вітальнею.

Недоліки

Шум і запахи. У відкритому просторі бракує спокою, а ще під час приготування їжі запах шириться всім приміщенням і може залишатися надовго.

Відсутність чистоти та охайності. На відкритій кухні все видно. Це означає, що неохайні робочі поверхні або немитий посуд будуть бачити всі. А підтримувати робочу зону чистою постійно важко, якщо нею користуються щодня по кілька разів.

Жодного усамітнення. Відкритий простір сприяє спільному часопроведенню, але він водночас обмежує приватність. Між хатньою роботою та прийомами їжі багато господарів хочуть спокою.

Окрема кухня



Окрема компактна кухня / Фото FindMyHome

Переваги

Спокій, тиша та зосередженість. Зачинені двері є гарантією того, що господарі готуватимуть їжу в спокої. Їм ніхто не заважатиме, і вони нікому не заважатимуть. А всі запахи залишаються в межах кухні.

Гості нічого не бачать. На окремій кухні легше готувати, бо коли щось не вдаватиметься, це залишиться в межах кімнати. Безлад також.

Чітке розмежування кімнат. Кухня - для приготування їжі та поодиноких обідів. А вітальня - для приймання гостей і святкувань.

Помітних недоліків закрита кухня, власне, не має. Можуть бути хіба що нюанси в плануванні.

Що обрати

Вибір між відкритою та окремою кухнею залежить від індивідуальних потреб та життєвих звичок. Якщо господарі люблять візуально великий простір і цінують відкриту атмосферу, варто обрати кухню-вітальню. Однак, якщо питання приватності та розмежування кімнат господарів турбує, краще зупинитися на виборі звичайної кухні.