Що таке skyscraper і чому вони стали символами сучасних міст

Skyscraper сьогодні є однією з головних ознак мегаполісів та ділових центрів. Саме ці надвисокі будівлі формують впізнаваний силует міст і визначають нові стандарти міського простору.

Що означає слово skyscraper і як воно з'явилося?

Термін skyscraper з англійської мови перекладається як "той, що дряпає небо", пише 24 Канал з посиланням на Britannica.

Його почали активно використовувати наприкінці 19 століття у США, коли у містах з'явилися перші будівлі з понад десятьма поверхами. На той момент така висота вважалася винятковою та викликала справжній подив.

З роками значення слова змінилося. Якщо раніше хмарочосом називали будь-яку будівлю, що різко виділялася серед навколишньої забудови, то сьогодні skyscraper означає повноцінну надвисоку споруду зі складними інженерними рішеннями.

Яка висота сьогодні вважається типовою для skyscraper?

У сучасній міжнародній класифікації Council on Tall Buildings and Urban Habitat зазначають, що skyscraper – це споруда від 150 до 300 метрів. Споруди, що перевищують 300 метрів, уже зараховують до класу supertall, а понад 600 метрів до megatall.

Такий поділ використовується в глобальних архітектурних базах та дозволяє точно порівнювати хмарочоси між різними країнами та континентами.

Чому перші skyscraper з'явилися саме у США?

Поява перших хмарочосів безпосередньо пов'язана з технічними відкриттями кінця 19 століття. Винахід безпечного пасажирського ліфта дозволив швидко переміщатися між поверхами, а сталевий каркас дав змогу зводити будівлі у десятки поверхів без ризику обвалу.

Саме тому першими у висотному будівництві стали Чикаго та Нью-Йорк. У цих містах активно розвивалися бізнес, фінанси та торгівля, що створювало високий попит на великі офісні площі в межах обмеженої території.

Який хмарочос є найвищим у світі?

Найвищим завершеним хмарочосом у світі досі залишається Бурдж Халіфа в Дубаї. Його висота перевищує 828 метрів. Будівля поєднує житлові апартаменти, офіси, готелі, ресторани та оглядові майданчики.

Найвищий хмарочос Бурдж Халіфа / Фото Sotheby's

Цікаво! За даними міжнародних архітектурних реєстрів, у світі вже нараховують сотні будівель заввишки понад 300 метрів. Щороку цей список поповнюється новими об'єктами.

Де сьогодні будують найбільше skyscraper?

Найбільша концентрація хмарочосів спостерігається в країнах Азії та Близького Сходу. Лідерами за темпами висотного будівництва залишаються Китай, Південна Корея, Японія, Об'єднані Арабські Емірати та США.

Skyscraper найчастіше зводять у фінансових та ділових районах мегаполісів, де вартість землі надзвичайно висока, а забудовникам вигідніше розвивати простір у вертикальному напрямку.

Для чого містам потрібні skyscraper сьогодні?

Сучасні хмарочоси вже давно не виконують лише офісну або житлову функцію. Більшість нових skyscraper проєктуються як багатофункціональні комплекси, де поєднуються житлові приміщення, бізнес-центри, торгові зони, паркінги та простори для відпочинку.

Окрему увагу сьогодні приділяють енергоефективності. Нові будівлі оснащують системами економії електроенергії, вентиляції, збору дощової води та іншими технологіями, що зменшують навантаження на міську інфраструктуру.

Яка найвища будівля в Україні?