Податкова може виявити неофіційну оренду: які наслідки чекають на власника

Навіть без офіційного договору податкова може дізнатися, що квартиру здають в оренду. Регулярні перекази на картку, оголошення на онлайн-платформах або скарга сусідів можуть стати підставою для перевірки власника житла.

Як податкова виявляє нелегальну оренду квартири

Одним із головних сигналів для податкової можуть стати регулярні перекази на банківську картку. Якщо власник щомісяця отримує однакові або схожі суми, такі надходження можуть перевірити як можливий дохід від оренди, розповів керуючий партнер АО "Юридична компанія "WINNER", адвокат Ігор Ясько у коментарі РБК-Україна.

Податкова також може враховувати листування з орендарем, оголошення на сайтах нерухомості та інші цифрові сліди. Інформацію про неофіційну оренду можуть передати орендарі, сусіди або інші люди через електронні сервіси ДПС.

Підставою для перевірки може стати й скарга сусідів. Водночас сама заява не означає автоматичного штрафу. Податкова спочатку має зібрати докази того, що квартиру справді здавали, а отриманий дохід не декларували.

Підтвердити оренду можуть і побутові ознаки проживання людей у квартирі. Їх можуть зіставляти з регулярними платежами, листуванням та опублікованими оголошеннями.

Які податки та штрафи загрожують орендодавцю

Якщо податкова доведе, що власник не декларував дохід від оренди, йому можуть донарахувати 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Загалом фізична особа має сплатити 23% від отриманого доходу.

Крім несплачених податків, власнику може загрожувати штраф у розмірі 25% від суми боргу. За повторного порушення він може зрости до 50%. Також можуть нарахувати пеню та застосувати адміністративне стягнення. За значних сум і систематичного ухилення можлива кримінальна відповідальність.

Здавати квартиру легально можна як фізична особа або після реєстрації ФОП. Найкраще використовувати ФОП за регулярної оренди та стабільного доходу. Якщо житло здають нерегулярно і без додаткових послуг, простішим варіантом може бути сплата податків як фізичною особою. Сплатити податки з доходу від оренди потрібно протягом 40 днів після завершення відповідного кварталу.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала зниження ПДФО для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду. Нові правила мають запрацювати з 1 січня 2027 року, а орендодавці й надалі повинні будуть подавати декларацію та самостійно сплачувати податок.