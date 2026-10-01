Двокімнатна вже коштує 68 тисяч доларів: як змінилися ціни на житло у Житомирі
У Житомирі дорожчають квартири на вторинному ринку – найбільше за рік зросли ціни на двокімнатні. Водночас оренда житла у місті вже сягає 15 тисяч гривень на місяць.
Скільки коштують квартири на вторинному ринку Житомира
За даними ЛУН, на початку жовтня ціни на вторинному ринку Житомира зросли:
- 1-кімнатні – 52 тисячі доларів;
- 2-кімнатні – 68 тисяч доларів;
- 3-кімнатні – 75,4 тисячі доларів;
- 4-кімнатні й більші – 98,5 тисячі доларів.
Найпомітніше за останній рік подорожчали двокімнатні квартири. Їхня медіанна ціна зросла на 21%, тоді як для трикімнатного житла річне зростання було меншим – 16%, а для однокімнатного – 8%.
Які ціни на квартири в новобудовах Житомира
На первинному ринку медіанна стартова ціна від забудовника у жовтні – 41,9 тисячі гривень за квадратний метр. У житлових комплексах бізнес-класу квадратний метр коштує 45 тисяч гривень, а комфорт-класу – 41 тисячу гривень.
Для порівняння, ще влітку цього року квадратний метр у новобудовах комфорт-класу коштував близько 39 тисяч гривень, а в бізнес-класі – 42 тисячі гривень.
Скільки коштує оренда квартири у Житомирі
Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Житомирі на початку жовтня – 12 тисяч гривень на місяць. За двокімнатне чи трикімнатне житло орендарям доведеться платити близько 15 тисяч гривень.
Нагадаємо, у вересні в Івано-Франківську однокімнатна квартира на вторинному ринку коштувала в середньому 46,2 тисячі доларів, а оренда такого житла – 22,4 тисячі гривень на місяць.