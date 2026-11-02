"єОселя" обійдеться дорожче, ніж здається: які витрати чекають покупців квартир

Щоб придбати найдешевшу квартиру в новобудові за програмою "єОселя", у Києві потрібно накопичити 750 тисяч гривень на перший внесок, а у Львові – 904 тисячі. Проте це не всі витрати, адже за оформлення іпотеки доведеться додатково заплатити майже 100 тисяч гривень.

Скільки доведеться заплатити понад перший внесок за "єОселею"

За даними ЛУН та Національного банку України, під час купівлі квартири за програмою "єОселя" покупцям потрібно враховувати не лише перший внесок, а й витрати на оформлення кредиту.

Наприклад, для квартири вартістю 2,5 мільйона гривень перший внесок у розмірі 20% становитиме 500 тисяч гривень. Решту 2 мільйони гривень покупець отримує в кредит, проте для оформлення іпотеки потрібно підготувати гроші й на інші платежі:

Комісія банку – 1% від суми кредиту, тобто 20 тисяч гривень.

Пенсійний збір – 1% від вартості квартири, або 25 тисяч гривень. Покупці першого житла можуть бути звільнені від його сплати за наявності підтвердних документів.

Оцінка нерухомості – від 3 до 5 тисяч гривень.

Послуги нотаріуса – від 12 до 15 тисяч гривень.

Страхування квартири – 0,25% від її вартості або 6 250 гривень за перший рік.

Державне мито – під час купівлі житла на вторинному ринку в розрахунку передбачено 1% від вартості квартири, або 25 тисяч гривень. Необхідність сплати та розподіл витрат між сторонами залежать від умов угоди.

Таким чином, для придбання квартири за 2,5 мільйона гривень потрібно підготувати від 541 до 596 тисяч гривень власних коштів разом із першим внеском.

У яких містах України найбільший перший внесок за "єОселею"

Сума першого внеску за "єОселею" залежить від вартості житла в конкретному місті. За підрахунками ЛУН, різниця між найбільшим і найменшим середніми внесками за найдешевші квартири на первинному ринку перевищує п'ятикратний розмір.

Найбільше грошей потрібно накопичити покупцям у Львові – 904 тисячі гривень. У Києві середній перший внесок становить 750 тисяч гривень, в Ужгороді – 697 тисяч, у Вінниці – 660 тисяч, а в Рівному – 545 тисяч гривень.

В інших містах суми першого внеску нижчі:

Чернівці – 489 тисяч гривень;

Тернопіль – 476 тисяч гривень;

Одеса – 449 тисяч гривень;

Житомир – 428 тисяч гривень;

Кропивницький – 406 тисяч гривень;

Дніпро – 399 тисяч гривень;

Івано-Франківськ – 395 тисяч гривень;

Луцьк – 383 тисячі гривень;

Полтава – 365 тисяч гривень;

Хмельницький – 363 тисячі гривень;

Черкаси – 352 тисячі гривень;

Чернігів – 315 тисяч гривень.

Найменші суми серед досліджених міст потрібні в Сумах – 234 тисячі гривень, Харкові – 230 тисяч, Миколаєві – 185 тисяч та Запоріжжі – 174 тисячі гривень.

Нагадаємо, в Україні оновили граничну вартість квадратного метра житла за програмою "єОселя". Найвищий ліміт встановили у Києві – 65 200 гривень, проте покупці можуть придбати квартиру на 10% дорожче, якщо покриють різницю власними коштами.