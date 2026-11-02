"еОселя" обойдется дороже, чем кажется: какие расходы ждут покупателей квартир

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Сколько придется заплатить сверх первоначального взноса по программе "еОселя"

По данным ЛУН и Национального банка Украины, при покупке квартиры по программе "еОселя" покупателям необходимо учитывать не только первоначальный взнос, но и расходы на оформление кредита.

Например, для квартиры стоимостью 2,5 миллиона гривен первоначальный взнос в размере 20% составит 500 тысяч гривен. Остальные 2 миллиона гривен покупатель получает в кредит, однако для оформления ипотеки необходимо подготовить деньги и на другие платежи:

Комиссия банка – 1% от суммы кредита, то есть 20 тысяч гривен.

Пенсионный сбор – 1% от стоимости квартиры, или 25 тысяч гривен. Покупатели первого жилья могут быть освобождены от его уплаты при наличии подтверждающих документов.

Оценка недвижимости – от 3 до 5 тысяч гривен.

Услуги нотариуса – от 12 до 15 тысяч гривен.

Страхование квартиры – 0,25% от ее стоимости или 6 250 гривен за первый год.

Государственная пошлина – при покупке жилья на вторичном рынке в расчете предусмотрено 1% от стоимости квартиры или 25 тысяч гривен. Необходимость уплаты и распределение расходов между сторонами зависят от условий сделки.

Таким образом, для приобретения квартиры за 2,5 миллиона гривен необходимо подготовить от 541 до 596 тысяч гривен собственных средств вместе с первоначальным взносом.

В каких городах Украины самый большой первоначальный взнос по программе "еОселя"

Сумма первого взноса по программе "еОселя" зависит от стоимости жилья в конкретном городе. По подсчетам ЛУН, разница между максимальным и минимальным средними взносами за самые дешевые квартиры на первичном рынке превышает пятикратный размер.

Больше всего денег нужно накопить покупателям во Львове – 904 тысячи гривен. В Киеве средний первоначальный взнос составляет 750 тысяч гривен, в Ужгороде – 697 тысяч, в Виннице – 660 тысяч, а в Ровно – 545 тысяч гривен.

В других городах суммы первоначального взноса ниже:

Черновцы – 489 тысяч гривен;

Тернополь – 476 тысяч гривен;

Одесса – 449 тысяч гривен;

Житомир – 428 тысяч гривен;

Кропивницкий – 406 тысяч гривен;

Днепр – 399 тысяч гривен;

Ивано-Франковск – 395 тысяч гривен;

Луцк – 383 тысячи гривен;

Полтава – 365 тысяч гривен;

Хмельницкий – 363 тысячи гривен;

Черкассы – 352 тысячи гривен;

Чернигов – 315 тысяч гривен.

Наименьшие суммы среди исследованных городов требуются в Сумах – 234 тысячи гривен, Харькове – 230 тысяч, Николаеве – 185 тысяч и Запорожье – 174 тысячи гривен.

Напомним, в Украине обновили предельную стоимость квадратного метра жилья в рамках программы "еОселя". Самый высокий лимит установлен в Киеве – 65 200 гривен, однако покупатели могут приобрести квартиру на 10% дороже, если покроют разницу собственными средствами.