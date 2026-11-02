Недвижимость
Недвижимость
Live
Просмотров: Время чтения: 3 мин

"еОселя" обойдется дороже, чем кажется: какие расходы ждут покупателей квартир

Ксения Войновская
Сколько стоит оформить еОселю в 2026 году

Сколько стоит оформить "еОселю" в 2026 году / Фото: Pexels

Чтобы приобрести самую дешевую квартиру в новостройке по программе "еОселя", в Киеве необходимо накопить 750 тысяч гривен на первоначальный взнос, а во Львове – 904 тысячи. Однако это не все расходы, ведь за оформление ипотеки придется дополнительно заплатить почти 100 тысяч гривен.

 
Adv

Сколько придется заплатить сверх первоначального взноса по программе "еОселя"

По данным ЛУН и Национального банка Украины, при покупке квартиры по программе "еОселя" покупателям необходимо учитывать не только первоначальный взнос, но и расходы на оформление кредита.

Например, для квартиры стоимостью 2,5 миллиона гривен первоначальный взнос в размере 20% составит 500 тысяч гривен. Остальные 2 миллиона гривен покупатель получает в кредит, однако для оформления ипотеки необходимо подготовить деньги и на другие платежи:

  • Комиссия банка – 1% от суммы кредита, то есть 20 тысяч гривен.
  • Пенсионный сбор – 1% от стоимости квартиры, или 25 тысяч гривен. Покупатели первого жилья могут быть освобождены от его уплаты при наличии подтверждающих документов.
  • Оценка недвижимости – от 3 до 5 тысяч гривен.
  • Услуги нотариуса – от 12 до 15 тысяч гривен.
  • Страхование квартиры – 0,25% от ее стоимости или 6 250 гривен за первый год.
  • Государственная пошлина – при покупке жилья на вторичном рынке в расчете предусмотрено 1% от стоимости квартиры или 25 тысяч гривен. Необходимость уплаты и распределение расходов между сторонами зависят от условий сделки.

Таким образом, для приобретения квартиры за 2,5 миллиона гривен необходимо подготовить от 541 до 596 тысяч гривен собственных средств вместе с первоначальным взносом.

В каких городах Украины самый большой первоначальный взнос по программе "еОселя"

Сумма первого взноса по программе "еОселя" зависит от стоимости жилья в конкретном городе. По подсчетам ЛУН, разница между максимальным и минимальным средними взносами за самые дешевые квартиры на первичном рынке превышает пятикратный размер.

Больше всего денег нужно накопить покупателям во Львове – 904 тысячи гривен. В Киеве средний первоначальный взнос составляет 750 тысяч гривен, в Ужгороде – 697 тысяч, в Виннице – 660 тысяч, а в Ровно – 545 тысяч гривен.

В других городах суммы первоначального взноса ниже:

  • Черновцы – 489 тысяч гривен;
  • Тернополь – 476 тысяч гривен;
  • Одесса – 449 тысяч гривен;
  • Житомир – 428 тысяч гривен;
  • Кропивницкий – 406 тысяч гривен;
  • Днепр – 399 тысяч гривен;
  • Ивано-Франковск – 395 тысяч гривен;
  • Луцк – 383 тысячи гривен;
  • Полтава – 365 тысяч гривен;
  • Хмельницкий – 363 тысячи гривен;
  • Черкассы – 352 тысячи гривен;
  • Чернигов – 315 тысяч гривен.

Наименьшие суммы среди исследованных городов требуются в Сумах – 234 тысячи гривен, Харькове – 230 тысяч, Николаеве – 185 тысяч и Запорожье – 174 тысячи гривен.

Напомним, в Украине обновили предельную стоимость квадратного метра жилья в рамках программы "еОселя". Самый высокий лимит установлен в Киеве – 65 200 гривен, однако покупатели могут приобрести квартиру на 10% дороже, если покроют разницу собственными средствами.

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter