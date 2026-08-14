Купили квартиру чи отримали спадщину: скільки коштує переоформлення

Переоформлення квартири не обмежується документами – новому власнику доведеться сплатити ще кілька обов'язкових платежів. Їхній розмір залежить від того, купують житло чи отримують його у спадщину.

Хто платить за переоформлення квартири під час купівлі

Під час купівлі квартири покупець сплачує адміністративний збір за державну реєстрацію права власності, пише 24 Канал.

За стандартного оформлення протягом 5 робочих днів він становить 302 гривні. Якщо право власності потрібно зареєструвати швидше, сума буде більшою. Послуги нотаріуса в середньому коштують від 5 до 15 тисяч гривень. Ціна залежить від регіону, конкретного нотаріуса та умов угоди.

Оцінка нерухомості зазвичай коштує від 1 до 3 тисяч гривень. Покупець також сплачує збір до Пенсійного фонду у розмірі 1% від вартості житла. Від цього платежу зазвичай звільнені люди, які купують квартиру вперше.

Чи платять за переоформлення, якщо це спадщина

Під час оформлення спадщини витрати все одно залишаються. Розмір податку залежить від ступеня спорідненості зі спадкодавцем:

0% – для найближчих родичів. До них належать батьки, діти, зокрема усиновлені, чоловік або дружина, рідні брати й сестри, дідусі, бабусі та онуки. Вони не сплачують ні податок на доходи, ні військовий збір;

5% податку + 5% військового збору – для спадкоємців, які не належать до першого або другого ступеня спорідненості, але є громадянами України;

18% податку + 5% військового збору – якщо спадкоємець або спадкодавець не є громадянином України. Загальна сума платежів у цьому випадку становить 23%.

Навіть за нульової ставки податку залишаються витрати на оформлення спадщини. За відкриття спадкової справи та видачу свідоцтва про право на спадщину послуги нотаріуса в середньому коштують від 3 до 8 тисяч гривень. Після цього потрібно зареєструвати право власності на квартиру та сплатити адміністративний збір.

Нагадаємо, для оформлення спадщини на квартиру потрібно звернутися до нотаріуса протягом шести місяців після смерті власника. Навіть дрібні помилки в документах або розбіжності в даних можуть затягнути процес, а зі старим житлом іноді доводиться шукати папери в архівах чи БТІ.