За 10 соток землі під будівництво будинку в Україні можна заплатити як 8 тисяч, так і понад 135 тисяч доларів. Найдорожчі ділянки продають у Києві, тоді як у деяких областях сотка коштує менш ніж тисячу доларів.

Скільки коштує сотка землі під забудову в Україні

У вересні 2026 року середня ціна сотки землі під житлову забудову в Україні становила 2 543 долари. У Києві таку площу коштувала в середньому 13 509 доларів – більш ніж уп'ятеро дорожче, ніж загалом по країні, пише GISPro.

Серед областей найдорожча земля була на Одещині. Дещо нижчі ціни – у Вінницькій та Київській областях. Найвищі ціни на сотку землі під забудову були у:

Одеській області – 4 758 доларів;

Вінницькій області – 3 236 доларів;

Київській області – 2 577 доларів;

Закарпатській області – 2 360 доларів;

Львівській області – 2 344 долари.

Де найдешевше купити землю для будівництва будинку

Найдешевша земля під будівництво приватного будинку – на Чернігівщині. Загалом у п'яти областях середня ціна сотки не перевищувала тисячі доларів.

Найнижчі ціни на землю під забудову були у:

Чернігівській області – 829 доларів;

Сумській області – 838 доларів;

Полтавській області – 887 доларів;

Житомирській області – 951 долар;

Кіровоградській області – 959 доларів.

Різниця між регіонами ще помітніша, якщо порівняти вартість ділянок площею 10 соток. На Чернігівщині така земля коштує в середньому 8 290 доларів, а на Сумщині – 8 380 доларів. На Одещині ціна аналогічної ділянки сягає 47 580 доларів. За середніми цінами ділянка площею 10 соток у Києві коштує приблизно 135 090 доларів.

Нагадаємо, перед купівлею земельної ділянки варто перевірити її цільове призначення, право власності продавця та наявність обтяжень. Також важливо з'ясувати, чи відповідають фактичні межі ділянки даним у документах, адже невідповідності можуть створити проблеми під час оформлення угоди.